Том Круз рассказал про сложнейший трюк под водой

Том Круз в очередной раз доказал свою готовность к экстремальным трюкам в грядущей картине «Миссия невыполнима: Финальная расплата». В новом фильме он исполнил опасный подводный трюк, который снимали в специальном резервуаре объемом 8,5 млн литров.

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Для съемок потребовалось использовать специально разработанный костюм и маску со светящимся шлемом, чтобы зрители могли видеть его лицо. Однако актер мог находиться в этом снаряжении не более 10 минут из-за риска развития гипоксии — нехватки кислорода в тканях организма.

« Я д ы ш у с о б с т в е н н ы м у г л е к и с л ы м г а з о м . О н н а к а п л и в а е т с я в о р г а н и з м е и в л и я е т н а м ы ш ц ы . В а м н у ж н о п р е о д о л е т ь в с е э т о в о в р е м я с ъ е м о к и о с т а в а т ь с я в о б р а з е » , — р а с с к а з а л а к т е р ж у р н а л у E m p i r e .

Издание поделилось кадром со съемок этой сцены.

« Э т о б ы л о н е в е р о я т н о с л о ж н о и п у г а ю щ е . О н н а х о д и т с я в о в р а щ а ю щ е й с я к о н с т р у к ц и и , з а п о л н е н н о й о б л о м к а м и , и н а м н у ж н о б ы л о н а й т и с п о с о б с д е л а т ь э т у с р е д у м а к с и м а л ь н о х а о т и ч н о й и н е у п р а в л я е м о й , н а с к о л ь к о э т о в о з м о ж н о , н о п р и э т о м т а к о й , ч т о б ы с ц е н у м о ж н о б ы л о п о в т о р я т ь , и ч т о б ы Т о м м о г о р и е н т и р о в а т ь с я и в ы ж и т ь » , — п о д е л и л с я р е ж и с с е р Кристофер МакКуорри.

По сюжету Итан Хант оказывается в затонувшей подводной лодке «Севастополь», показанной в предыдущем фильме.

Восьмая часть серии выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Помимо Круза роли исполняют Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.