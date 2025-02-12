Том Круз рассказал про сложнейший трюк под водой

Том Круз во время съемок новой «Миссии невыполнима» исполнил сложнейший трюк под водой
Том Круз в очередной раз доказал свою готовность к экстремальным трюкам в грядущей картине «Миссия невыполнима: Финальная расплата». В новом фильме он исполнил опасный подводный трюк, который снимали в специальном резервуаре объемом 8,5 млн литров.
Для съемок потребовалось использовать специально разработанный костюм и маску со светящимся шлемом, чтобы зрители могли видеть его лицо. Однако актер мог находиться в этом снаряжении не более 10 минут из-за риска развития гипоксии — нехватки кислорода в тканях организма.
«Я дышу собственным углекислым газом. Он накапливается в организме и влияет на мышцы. Вам нужно преодолеть все это во время съемок и оставаться в образе», — рассказал актер журналу Empire.
Издание поделилось кадром со съемок этой сцены.
«Это было невероятно сложно и пугающе. Он находится во вращающейся конструкции, заполненной обломками, и нам нужно было найти способ сделать эту среду максимально хаотичной и неуправляемой, насколько это возможно, но при этом такой, чтобы сцену можно было повторять, и чтобы Том мог ориентироваться и выжить», — поделился режиссер Кристофер МакКуорри.
По сюжету Итан Хант оказывается в затонувшей подводной лодке «Севастополь», показанной в предыдущем фильме.
Восьмая часть серии выйдет в прокат 23 мая 2025 года. Помимо Круза роли исполняют Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Саймон Пегг и другие.