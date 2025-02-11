Рецензия на фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

В российский прокат выходит мюзикл Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», в котором роль главного русского гения сыграл номинант на премию «Оскар» Юра Борисов. «Лента.ру» рассказывает, какой получилась новая киноверсия судьбы классика русской литературы.

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Пушкин очень любил дуэли, но стрелял чаще мимо. В лицее будущий поэт (Кай Гетц) впервые полез на рожон и получил на всю жизнь маленький шрам на лице. Потом он выступил с рэп-номером перед Державиным, который, сходя в гроб, не только благословил юношу, но даже немножко ему подпел. Потому что всегда любил свободу. Любить ее не перестал и повзрослевший Пушкин (Юра Борисов), когда обнаружил себя в окружении состоятельных господ на балу княгини Голицыной (Светлана Ходченкова). Там кудрявый поэт сориентировался и вместо «Лукоморья» прочитал «Вольность», чем обратил на себя внимание Жуковского (Илья Любимов) и бессчетного числа светских дам.

Дата выхода: 14 февраля

Страна: Россия

Продолжительность: 2 часа 17 минут

Режиссер: Феликс Умаров

В ролях: Юра Борисов, Кай Гетц, Алена Долголенко, Аня Чиповская, Илья Любимов, Сергей Гилев

В следующие годы Жуковский талдычил Александру Сергеевичу, что ему еще многое необходимо написать, а сам же Пушкин предпочитал двигаться от влюбленности к влюбленности, изредка отправляясь в ссылку. Туда его отправлял зловещий цензор Бенкендорф (Сергей Гилев), которому свободу полагалось ненавидеть по работе. В изгнаниях поэт обжигался о глагол, писал про Бориса Годунова и Евгения Онегина, а потом вновь предавался любви. Было весело, рядом всегда был друг Данзас (Роман Васильев), но кончилось дело все равно дуэлью на Черной речке с Дантесом (Флориан Десбьендра).

«Пророку» повезло с датой выхода в прокат настолько, насколько это в принципе было возможно. На некоторых московских рекламных щитах к имени Юры Борисова даже успели добавить чеканное «номинант на премию "Оскар"». Очевидно, что, несмотря на все проклятия, признание американских киноакадемиков для российских прокатчиков по-прежнему является легитимным маркетинговым инструментом. Нет смысла спорить, что до начала марта, когда состоится церемония вручения «Оскаров», Юра Борисов и стал «нашим всем». Получается, что «Пророк» — «наше все» в квадрате.

За оскаровской шумихой несколько теряется тот факт, что Пушкин — первая для Борисова роль по-настоящему словоохотливого героя

Причем роль главная, что в его фильмографии случается тоже далеко не всякий раз. В этом смысле «Пророк» актеру очень кстати. Большой яркий проект дает возможность разрушить амплуа ласкового бычка, которое за Юрой не просто сформировалось, но и уже набрало известную инерцию. Он здесь вообще совсем другой — в конце концов, не будем забывать про обязательные для образа кудри и бакенбарды вместо внушающей международное доверие лысины.

Борисов играет Пушкина размашисто. Есть и песни, и пляски, и авантюра с графиней Воронцовой (Аня Чиповская) в неназванной, кажется, вслух Одессе. Этот фрагмент получился самым ярким и даже, пожалуй, смелым. Магия демонстративно картонного, карнавального южного города, который больше похож на какой-нибудь Самарканд, сдувает с «Пророка» остатки приличий и превращает то ли в «Старые песни о главном», а то ли в «Мулен Руж». Песни, правда, оригинальные и преимущественно средние — хитов от нового русского мюзикла по-прежнему ждать не стоит. Музыку написал телекомпозитор Райан Оттер (он же Ростислав Пименов), который обычно плохо имитирует зарубежные хиты для сериалов компании «Среда».

Слова доверили Василию Зоркому — бывшему журналисту и музыканту. Совместными усилиями Пименов и Зоркий попытались актуализировать Пушкина, превратив его в ретровариант рэпера-правдоруба в первой части фильма и сочинив для него несколько лирических дуэтов во второй. Собственно, самый удачный номер «Пророка» — как раз финальный дуэт в исполнении Борисова и Алены Долголенко (она играет Наталью Гончарову). Запоминается также параноидальный выход Сергея Гилева в роли Бенкендорфа, но он стилистически все же слишком похож на фрагмент с песней «Скованные одной цепью» из фильма «Стиляги». Но если южная часть фильма дышит несколько трешевой, но все же свежестью, то петербургская решена более традиционно.

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С этой стилистикой, как ни странно, связана главная удача картины, которая, конечно, имеет мало отношения к биографии Пушкина-поэта или уж тем более пророка. Название, кстати, представляет собой еще одну победу маркетинга над здравым смыслом — ничего пророческого (кроме заглавного стихотворения) с экрана не звучит. Обошлось даже без строчек про обломки самовластья — вероятно, они и сегодня звучат слишком смело и вздорно.

Вместо революционера русского языка на экране в итоге предстает обаятельно шаржированный герой анекдота, угодивший в данном случае в водевиль с печальным концом. О способности Пушкина ускользать из любых попыток категоризации написано немало, а «Пророк» — лучшая иллюстрация этого таланта. С другой стороны, в легкомысленной любвеобильности героя фильма есть та самая неожиданная точность. Лучше всех про эту черту Пушкина говорил Андрей Синявский в своих «Прогулках с Пушкиным»: «На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох». Такова, в принципе, суть сюжета «Пророка» с той поправкой, что поэзия на сей раз преимущественно осталась за кадром.

Биографию герою Борисова делает не летучий гений, а женская благосклонность. И благодаря этому неповоротливый фильм, пересыпанный цитатами и глупостями, наполненный плохим пением и безвкусными декорациями, вдруг обретает необходимую для разговора о герое легкость. Несмотря на все перечисленное, «Пророк» оставляет после себя если не добрую память, то хорошее настроение. Большего от русского кино сегодня требовать и не стоит. Если кто-нибудь придя домой откроет пыльную книжку и прочтет что-нибудь из настоящего солнца русской поэзии — так и вовсе прекрасно.