Опубликованы фото со съемок фильма «Капитан Америка 4»

Весёлый Энтони Маки и серьёзный Харрисон Форд — на съёмках «Капитана Америка 4»
Создатели фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» поделились парочкой фотографий со съёмок, на которые попали Харрисон Форд и Энтони Маки. Первый довольно серьёзный, впрочем, как и всегда, а Маки застали смеющимся.
Фото
© Disney
© Disney
Напомним, «Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.
Мировая премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля.