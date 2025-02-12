Майлз Теллер и Кейси Аффлек сыграют в новом триллере

Майлз Теллер и Кейси Аффлек исполнят главные роли в триллере «Дикая игра», основанном на реальных событиях. Режиссером и сценаристом выступит Джейсон Холл, получивший номинацию на «Оскар» за адаптацию сценария драмы «Снайпер».

Картина расскажет историю офицера службы охраны рыбных ресурсов и диких животных Джека Иригарея (Аффлек), который участвует в рутинном задержании браконьера в пустыне Блэк-Рок. Однако встреча с мятежником Клодом Далласом (Теллер) полностью меняет его жизнь и толкает на путь мести, где грань между правосудием и одержимостью постепенно стирается.

Оба актера также займут позиции исполнительных продюсеров. Фильм станет адаптацией одноименного бестселлера Фрэнка Бергона.

Съемки должны начаться этой весной.