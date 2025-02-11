Создатели «Сорвиголовы: Рожденный заново» рассказали, каким получился сериал

Сериал «Сорвиголова» от Netflix горячо любим фанатами в том числе благодаря своей жестокости и своему реализму. «Рождённый заново», мягкий перезапуск истории героя от Disney, получился ещё более суровыми и жестоким шоу.

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По словам создателей проекта, представить более жестокую фабулу, чем у «Сорвиголовы» от Netflix, тяжело, но на деле так и есть.

Я н е д у м а ю , ч т о б у д е т е щ ё ч т о - т о п о х о ж е е н а с е р и а л . У н а с п о л у ч и л о с ь д а ж е в ы й т и з а п р е д е л ы т о г о , ч т о д е л а л Netflix. И это невозможно повторить.

Свежий кадр с Сорвиголовой

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К главной роли вернётся Чарли Кокс. С ним в шоу снялись Винсент Д'Онофрио, Джон Бернтал и другие актёры, в том числе из оригинального проекта.

«Рождённый заново» стартует 4 марта на Disney+.