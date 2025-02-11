Появился первый взгляд на деревню племени Пепла из «Аватара 3»

Издание Empire поделилось концепт-артом, на котором можно увидеть деревню племени Пепла из фильма «Аватар: Огонь и пепел» или же просто «Аватар 3».

© Чемпионат.com

Племя Пепла будет отличаться от всех других кланов на'ви своей особой жестокостью и обозлённостью. Она пришла к ним из-за того, что их земли были уничтожены вулканом. Если мир Пандоры «ярок и полон красок», то здесь всё наоборот.

© Empire

© Empire

По словам продюсера картины Бена Проктера, каждая новая часть «Аватара» позволяет по-новому смотреть на определённые части это вселенной и познакомить зрителей с чем-то новым.

Премьера третьей части состоится 19 декабря. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.