Энтони Маки объяснил, почему возненавидел костюм Кэпа из сериала

Исполнитель роли Капитана Америка Энтони Маки раскрыл причину изменения своего супергеройского костюма в грядущем блокбастере «Капитан Америка: Новый мир». Актер признался, что категорически отказался носить прежний вариант с полушлемом из-за его крайнего неудобства.

© кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

« Я с к а з а л и м , ч т о б о л ь ш е н и к о г д а н е н а д е н у э т у ш т у к у . Э т о б ы л о у ж а с н о . Ж а р а , п о т , з а п о т е в ш и е о ч к и – н е в о з м о ж н о р а б о т а т ь . Э т о т к а п ю ш о н с т а л м о и м х у д ш и м к о ш м а р о м . В н е м в о о б щ е н и ч е г о н е л ь з я д е л а т ь » , – поделился Маки в интервью IGN. В новом фильме его персонаж сохранит фирменные очки, но избавится от стесняющего движения головного убора.

Режиссер картины Джулиус Она подчеркнул, что «Новый мир» не будет фокусироваться на становлении Сэма Уилсона в роли Капитана Америка – эта история уже завершена в сериале «Сокол и Зимний солдат».

« Э т о т в о п р о с р е ш е н . С э м – н а ш К а п и т а н А м е р и к а . О н н а ш г е р о й » , – з а я в и л п о с т а н о в щ и к .

По сюжету Капитан Америка окажется втянут в политические интриги после покушения на президента и обострения международной напряженности вокруг контроля над адамантием.

К актерскому составу присоединится Харрисон Форд, который примерит роль президента США Таддеуса Росса – персонажа, ранее исполняемого покойным Уильямом Хертом. Среди других исполнителей — Дэнни Рамирес (новый Сокол), Шира Хаас (Сабра) и Джанкарло Эспозито в роли злодея Сайдвиндера.

Премьера «Капитана Америка: Новый мир» состоится 14 февраля 2025 года.