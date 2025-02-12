Энтони Маки объяснил, почему возненавидел костюм Кэпа из сериала

Энтони Маки потребовал заменить костюм Кэпа, показанный в сериале «Сокол и Зимний солдат»
Исполнитель роли Капитана Америка Энтони Маки раскрыл причину изменения своего супергеройского костюма в грядущем блокбастере «Капитан Америка: Новый мир». Актер признался, что категорически отказался носить прежний вариант с полушлемом из-за его крайнего неудобства.
«Я сказал им, что больше никогда не надену эту штуку. Это было ужасно. Жара, пот, запотевшие очки – невозможно работать. Этот капюшон стал моим худшим кошмаром. В нем вообще ничего нельзя делать», – поделился Маки в интервью IGN. В новом фильме его персонаж сохранит фирменные очки, но избавится от стесняющего движения головного убора.
Режиссер картины Джулиус Она подчеркнул, что «Новый мир» не будет фокусироваться на становлении Сэма Уилсона в роли Капитана Америка – эта история уже завершена в сериале «Сокол и Зимний солдат».
«Этот вопрос решен. Сэм – наш Капитан Америка. Он наш герой», – заявил постановщик.
По сюжету Капитан Америка окажется втянут в политические интриги после покушения на президента и обострения международной напряженности вокруг контроля над адамантием.
К актерскому составу присоединится Харрисон Форд, который примерит роль президента США Таддеуса Росса – персонажа, ранее исполняемого покойным Уильямом Хертом. Среди других исполнителей — Дэнни Рамирес (новый Сокол), Шира Хаас (Сабра) и Джанкарло Эспозито в роли злодея Сайдвиндера.
Премьера «Капитана Америка: Новый мир» состоится 14 февраля 2025 года.