Вышел первый трейлер фильма «Как приручить дракона» с Джерардом Батлером

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала дебютный трейлер фильма «Как приручить дракона». В ролике показали дракона Беззубика, Иккинга, Стоика и других знакомых героев.

«Как приручить дракона» — одна из самых популярных франшиз студии DreamWorks, принёсшая своим создателям более $ 1,5 млрд. Серия анимационных картин рассказывает о дружбе мальчика и дракона, благодаря которой крылатые создания мирятся со своими злейшими врагами — викингами.

Главную роль в будущей адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us. Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальными проектами.

Мировая премьера картины состоится 13 июня.

