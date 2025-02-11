В работе находится комедия с участием культовой музыкальной групы Green Day

По данным издания Variety, в работе находится музыкальная комедия, которая создаётся совместно с группой Green Day. Интересно, что сюжет основан на реальных историях из туров коллектива.

Фильм под названием New Years Rev расскажет о том, как три друга, Мэйсон Темз, Кайлер Коффман и Райан Фауст, отправляются в Лос-Анджелес, ошибочно полагая, что их группа выступает на разогреве у Green Day в канун Рождества.

В фильме, среди прочих, сыграют звезды «Офиса» Дженна Фишер и Анджела Кинси. За сценарий и режиссуру отвечает Ли Кирк. Съёмки проходят в Оклахоме. У фильма пока нет даже примерной даты премьеры.