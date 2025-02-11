Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»

Издание Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни». На них можно увдиеть главных героев грядущего сезона проекта.

Появились свежие кадры третьего сезона сериала «Шершни»
© Чемпионат.com

Свежие кадры шоу

© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly
© Entertainment Weekly

Напомним, сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет — интрига заключается в том, как они смогли выжить и вернуться к нормальной жизни. Третий сезон даст больше взаимодействия между двумя частями сериала.

Продолжение шоу стартует 14 февраля 2025 года. Сначала выйдет сразу два эпизода, затем — по одному в неделю.

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