Что известно о премьере сериала «Натали и Александр»

Премьерный показ сериала «Натали и Александр» стартует на Первом канале 17 февраля 2025 года. Это история любви Натальи Гончаровой и Александра Пушкина. Короткий период жизни, ставший самым счастливым и самым роковым для них. Главная героиня этой истории – женщина, жена, мать, муза, светская дива Наталья Николаевна Гончарова. Как всякая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения. В фильме также будет показано окружение поэта и его друзья - брат Лев Пушкин, писатель Николай Гоголь, поэты Петр Плетнев, Василий Жуковский, Петр Вяземский, этнограф и писатель Владимир Даль, философ и революционер Петр Чаадаев, ближайший друг Пушкина Павел Нащекин.

© скриншот из сериала «Натали и Александр»

Александра Пушкина сыграл Александр Зарядин, Натали Гончарову - Ксения Трейстер, образы родителей Натальи Гончаровой воплотили Полина Кутепова и Ростислав Бершауэр, её сестер – Полина Цыганова и Татьяна Марахонич, а дедушку Афанасия Гончарова сыграл Сергей Гармаш. В роли императора Николая I появится Александр Мизев, императрицы Александры Федоровны – Анна Шевчук. Главу третьего отделения и цензора Пушкина графа Александра Бенкендорфа сыграл Игорь Верник. Образ одной из самых влиятельных дам при дворе Николая I графини Марии Нессельроде создала Александра Ребенок, а ее мужа Карла Нессельроде – Владимир Большов. Идалию Полетику, которую называли «Мадам Интригой», сыграла Варвара Комарова, а Дантеса – Даниил Акутин.

Режиссером сериала выступил Владимир Щегольков. Съёмки проекта проходили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге.