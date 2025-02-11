Начались съемки фильма «Битва моторов» с Борисовым и Янковским

Стартовал съёмочный процесс исторического фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях. Производство ведётся совместными силами компаний «Кинослово» и «Централ Партнёршип».

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В центре сюжета – судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения, который в начале XX века взялся за разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником стал талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием – ралли Монте-Карло.

Фото со съёмок

Режиссером картины выступает Илья Маланин. В ленте также сыграют Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Дарья Муреева, Ехезкель Лазаров, Сергей Волков и другие.

Премьера состоится осенью 2026 года.