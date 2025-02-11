Стало известно, когда выйдет третий сезон сериала «Почка»

Онлайн-кинотеатр Kion представил трейлер третьего сезона сериала «Почка». Продолжение комедийного сериала с Любовью Аксёновой выйдет уже совсем скоро — 1 марта. В продолжение войдёт восемь эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале Kion. Права на видео принадлежат Kion.

Третий сезон «Почки» продолжит историю инспектора пожарной службы Натальи Кустовой. После событий второго сезона прошёл год, Наташа работает на месте своей бывшей начальницы, но на горизонте снова маячат проблемы. Главная героиня может сесть в тюрьму, и, чтобы этого избежать, она начинает заботиться о маленьком ребёнке, уход за которым обеспечит ей отсрочку или условный срок.

Над проектом поработала та же команда: режиссёр — Мария Шульгина, сценарий Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой. В шоу вместе с Аксёновой снялись Николай Фоменко, Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков и другие актёры.