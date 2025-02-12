В Союзе кинематографистов уточнили информацию по отпеванию Олега Стриженова

Отпевание народного артиста СССР Олега Стриженова пройдет 12 февраля в 12.30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьский переулок, дом 9.

Об этом рассказали в Союзе кинематографистов РФ, особо обратив внимание, что съемка возможна только вне стен храма.

Похороны актера состоятся тогда же - в среду.

Олег Стриженов скончался в больнице 9 февраля в возрасте 95 лет. Официальная причина смерти не обнародована.