Стало известно, кто сыграет Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Как сообщает издание Deadline, компания Warner Bros. почти завершила полноценный кастинг будущего сериала «Гарри Поттер». Поиск трио в лице Гарри, Рона и Гермионы всё ещё идёт, однако авторы уже нашли главного кандидата на роль Альбуса Дамблдора, директора Хогвартса и одного из самых талантливых волшебников вселенной Джоан Роулинг.

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Как сообщают журналисты, мудрейшим волшебником станет 79-летний актёр Джон Литгоу. Сейчас он ведёт финальные переговоры с авторами шоу. Артист наиболее известен по роли злодея Артура Митчелла в сериале «Декстер» — за это воплощение он получил «Золотой глобус» и «Эмми». Литгоу также сыграл в недавних популярных фильмах: «Убийцах цветочной луны», «Конклаве» и «Аферистах».

Ранее на роль Дамблдора также рассматривали 65-летнего Марка Райлэнса — авторитетного британского актёра и обладателя «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Шпионский мост». Судя по всему, в Warner Bros. предпочли другого кандидата на столь важное амплуа.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.