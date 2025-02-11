Каким получился фильм «Пророк: История Александра Пушкина»

Фильм «Пророк», казалось бы, неизбежный хит. В центре сюжета — светило Пушкин, в главной роли — немыслимо популярный Юра Борисов, среди жанров — занятная смесь из драмы и мюзикла. На деле же новинка неизбежно разделит зрителей на два лагеря. Первый сочтёт «Пророка» смелым и изобретательным, второй будет ругаться, что классику подогнали под «зумерские стандарты». В чём дело и стоит ли идти в кино?

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«Пророк: История Александра Пушкина»: главное о фильме

Название: «Пророк: История Александра Пушкина».

«Пророк: История Александра Пушкина». Режиссёр: Феликс Умаров.

Феликс Умаров. Актёры: Юра Борисов, Роман Васильев, Алена Долголенко и другие.

Юра Борисов, Роман Васильев, Алена Долголенко и другие. Дата выхода: 14 февраля 2025 года.

14 февраля 2025 года. Жанр: драма, мюзикл.

драма, мюзикл. Страна: Россия.

«Пророк: История Александра Пушкина»: где смотреть?

14 февраля фильм выйдет в кинотеатрах. Выход в онлайне вряд ли состоится раньше апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Байопик, где Пушкин читает рэп

Если пробежаться по сценарию, «Пророк» — вполне классический байопик. За 140 минут режиссёр покажет обучение свободолюбивого Пушкина в Царском селе, первые выходы в свет и стремительное возвышение, ссылки из-за чрезмерных дерзости и пылкости, дружбу с декабристами и, в конце концов, дуэль с Дантесом.

Быть может, режиссёр не копает слишком глубоко и упускает много интересного, зато успешно справляется с главным — увлекает. Сюжет динамичный и регулярно меняет настроение. Вот Пушкин на вершине мира, а вот уже катится на дно. Вот он обрёл покой, а вот уже мечется как загнанный в угол зверь. Лишь редкие моменты кажутся затянутыми и недостаточно пронзительными, но в остальном всё хорошо. Временами зритель и посмеётся в голос, и пустит скупую слезу.

Во многом повествование работает благодаря удачной актёрской игре. Юра Борисов органичен в роли Пушкина и к делу подходит с фирменной страстью. Трудно не зарядиться радостью, когда он после долгой разлуки встречает друзей, или не раствориться в умиротворении при фразе на смертном одре — «Всё будет хорошо».

Его коллеги держат уровень. Сергей Гилёв в роли Бенкендорфа пугает, но вместе с тем не кажется антагонистом — скорее он просто заботится об отчизне. Аня Чиповская так играет графиню Воронцову, что её впору назвать секс-символом. Из Алёны Долголенко вышла предельно очаровательная Наталья Гончарова. Подобные комплименты стоит раздать всему касту.

Историю Пушкина рассказали прилично, актёры хороши. В чём же тогда противоречивость «Пророка»? В мюзикле, который понравится не всем. Представьте, как Пушкин застенчиво приходит к властному Бенкендорфу и просит за него поручиться. У персонажей непримиримые противоречия. Как их решают? Рэп-батлом!

Александр Сергеевич изобретательно танцует, подаёт свои стихотворения речитативом, а статисты на фоне ритмично топают и танцуют, как манекены. Естественно, Бенкендорф отвечает тем же трюком, оставляя голосование за победителя батла зрителю.

Музыкальная дуэль хороша: музыка приятная, постановка достойная. Не смущает даже тот факт, что Борисов и Гилёв читают своими голосами, а мастерства очевидно у них не так много, как у известных батлеров. Однако всё-таки минусы компенсируются артистизмом и человечностью.

Но готов ли зритель к тому, что историю великого классика, на поэмах которого выросло много поколений, подадут столь современно? Если вспомнить, сколько желчи вылилось на недавнюю экранизацию «Мастера и Маргариты, ответ будет отрицательным. А ведь там режиссёр был ещё не таким смелым, как Феликс Умаров из «Пророка».

В «Истории Александра Пушкина» почти все ключевые моменты выражены рэпом, современными танцами и поп-клипами, которые сняли будто для MTV. И начинается эта феерия со вступления, где юный поэт ритмично зачитывает строки из «Вольности». Вероятно, фанаты классики уже тогда сойдут с ума.

«Пророк: История Александра Пушкина»: стоит ли смотреть?

Отношение к «Пророку» полностью зависит от зрителя. Готов ли он к задорным экспериментам или ждёт классический байопик? Если первое, то всё понравится. Если второе, то раздражения не избежать.

Но стоит помнить, что фильм рассчитан на молодёжь, которая пойдёт в кинотеатры на имя Юры Борисова, а на выходе запомнит множество пушкинских строк и наверняка увлечётся творчеством поэта. Уже за это «Пророку» стоит аплодировать.

Оценка «Пророка» — 7,5 из 10

Понравилось

Актёры очень хороши;

Отличная постановка в музыкальных номерах;

Энергичное повествование.

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