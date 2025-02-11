Кэмерон Диас рассказала, как изменилась киноиндустрия за 11 лет

Американская актриса Кэмерон Диас поделилась своими впечатлениями от съёмок в современных фильмах. Звезда «Маски» не снималась в кино около 11 лет и вернулась лишь в 2025 году с выходом боевика «Снова в деле» от Netflix.

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Как рассказала Диас, индустрия сильно изменилась за столь короткий срок. Актриса рассказала, что сейчас на съёмках есть отдельный HR и даже горячая линия, куда можно позвонить в случае каких-либо проблем.

И н д у с т р и я т а к с и л ь н о и з м е н и л а с ь . Р а н ь ш е т ы и д ё ш ь н а с ъ ё м к и и т а м в с е г д а б ы л п р о с т о о д и н п а р е н ь , и в ы г о в о р и л и п р о с е б я : « Г о с п о д и , о п я т ь о н » . Н а с ъ ё м к а х в с е г д а п р о и с х о д и л о ч т о - т о н е у м е с т н о е , и ж е н щ и н а м п р и х о д и л о с ь в о с п р и н и м а т ь э т о с ю м о р о м . Н о в с ё и з м е н и л о с ь . У м е н я н и к о г д а н е б ы л о о т д е л ь н о г о H R ' а , к о т о р ы й р а с с к а з ы в а л , ч т о д о п у с т и м о н а с ъ ё м к а х , а ч т о — н е т . И у Netflix даже есть горячая линия, куда можно позвонить и анонимно сообщить о проблемах на съёмках. Это потрясающе. Уровень безопасности на съёмках для женщины сейчас необычайно высок.

Боевик «Снова в деле» вышел на Netflix 17 января и показал один из лучших запусков в истории онлайн-кинотеатра.