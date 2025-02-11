Гонщик Ален Прост раскритиковал сериал об Айртоне Сенне

Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Ален Прост раскритиковал художественный сериал о своём бывшем сопернике Айртоне Сенне. По мнению «Профессора», проект Nextflix – чисто коммерческая история.

© autosport.com.ru

« У в е р е н , ч т о А й р т о н у э т о т с е р и а л н е п о н р а в и л с я б ы . П о ч е м у ? В э т о й к а р т и н е н е т д у ш и . З н а е т е , е с л и в ы д е л а е т е ч т о - т о и с к л ю ч и т е л ь н о в к о м м е р ч е с к и х ц е л я х , т о н е н а д о э к с п л у а т и р о в а т ь и м я С е н н ы ! М н е с е р и а л в о о б щ е н е п о н р а в и л с я , я н е м о г у е г о с м о т р е т ь » , — с к а з а л Прост в разговоре RMC Motori.

По мнению француза, многое в сериале было приукрашено и выдумано: