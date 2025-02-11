Гонщик Ален Прост раскритиковал сериал об Айртоне Сенне

Ален Прост раскритиковал сериал об Айртоне Сенне
Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Ален Прост раскритиковал художественный сериал о своём бывшем сопернике Айртоне Сенне. По мнению «Профессора», проект Nextflix – чисто коммерческая история.
«Уверен, что Айртону этот сериал не понравился бы. Почему? В этой картине нет души. Знаете, если вы делаете что-то исключительно в коммерческих целях, то не надо эксплуатировать имя Сенны! Мне сериал вообще не понравился, я не могу его смотреть», — сказал Прост в разговоре RMC Motori.
По мнению француза, многое в сериале было приукрашено и выдумано:
«Это [биография Сенны] само по себе замечательная история. Не надо ничего выдумать».