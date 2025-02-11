Стали известны сборы турецкой мелодрамы «Оставь это ветру»

11 февраля сборы мелодрамы «Оставь это ветру» со звездой «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел превысили 100 млн рублей. Это произошло спустя пять дней после старта проката — лента вышла в кинотеатрах России 6-го числа. Лента продолжает лидировать в российских чартах вместе с исторической драмой «Злой город».

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«Оставь это ветру» рассказывает о наследниках строительного холдинга, выбравших совершенно разную жизнь. Он – сёрфер, который подписывает все документы через адвоката, она – генеральный директор огромной компании, знающая о ней всё. Вместе их сводят финансовый кризис и живописная бухта, будущее которой они видят совершенно по-разному.

Также в актёрский состав вошли Барыш Ардуч, Барыш Айтач, Олимпия Ахенк, Гёзде Мутлуэр, Серхат Налбантолу, Ахмет Сарачоглу, Шебнем Сонмез и другие. Кресло режиссёра занял Энгин Эрден.