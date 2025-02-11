Кинотеатрам разрешили не пускать зрителей со своей едой

Суд подтвердил право кинотеатров не пускать зрителей со своей едой
Калининградский кинотеатр «Люмен» подтвердил в суде право не пускать посетителей в зрительный зал со своей едой. Об этом, ссылаясь на владельца заведения Павла Поникаровского, пишет Бизнес FM. Калининград. В прошлом году посетительница кинотеатра пыталась пройти в кинозал со своей пиццей, но ее не пустили. Получив жалобу, региональный Роспотребнадзор пошел в суд, но в итоге проиграл.
Владелец кинотеатра «Люмен» Павел Поникаровский подчеркивает, что в правилах кинотеатра указан набор продуктов, с которыми в зал не пустят. Но далеко не все посетители их читают и пытаются пронести с собой даже такие неочевидные продукты, как борщ, пельмени и супы быстрого приготовления.
Павел Поникаровский владелец кинотеатра «Люмен» в Калининграде:
«В наших правилах указан набор продуктов, с которыми к нам приходить нельзя, которые нельзя проносить на территорию кинозала. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы обеспечить нормальный комфорт для других зрителей, обезопасить их имущество. В 2021 году постановлением правительства были приняты новые нормы обслуживания, которые как раз и дали возможность кинотеатрам устанавливать свои собственные правила, которые не противоречат законодательству. Ситуация была на стыке непонимания, женщина хотела поесть пиццу, мы ее не пустили, был скандал. После этого гражданка обратилась в Роспотребнадзор, который признал наши действия неправомерными, выдал нам предписание на устранение незаконных правил, с чем мы не согласились. Роспотребнадзор подал на нас в суд. 27 декабря прошлого года суд вынес решение в нашу пользу, установив тем самым, что кинотеатры вправе устанавливать свои собственные правила, ссылаясь как раз на то постановление 2021 года, которое было принято. В полном объеме Роспотребнадзору в иске было отказано. 27 января этого года судебное решение вступило в законную силу, на сегодняшний момент это первое судебное дело такого рода. Оно говорит о том, что кинотеатр — это все-таки не парк, пожалуйста, извольте выполнять те правила, которые прописаны в правилах кинотеатра».
Ранее Минкульт неоднократно предлагал внести в законодательство право кинотеатров запрещать пронос зрительской еды, указывая, что от этой проблемы страдают заведения в небольших городах. Роспотребнадзор всякий раз выступал против подобного запрета.