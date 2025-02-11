Кинотеатрам разрешили не пускать зрителей со своей едой

Калининградский кинотеатр «Люмен» подтвердил в суде право не пускать посетителей в зрительный зал со своей едой. Об этом, ссылаясь на владельца заведения Павла Поникаровского, пишет Бизнес FM. Калининград. В прошлом году посетительница кинотеатра пыталась пройти в кинозал со своей пиццей, но ее не пустили. Получив жалобу, региональный Роспотребнадзор пошел в суд, но в итоге проиграл.

© BFM.RU - лента новостей бизнеса

Владелец кинотеатра «Люмен» Павел Поникаровский подчеркивает, что в правилах кинотеатра указан набор продуктов, с которыми в зал не пустят. Но далеко не все посетители их читают и пытаются пронести с собой даже такие неочевидные продукты, как борщ, пельмени и супы быстрого приготовления.

Павел Поникаровский владелец кинотеатра «Люмен» в Калининграде:

« В н а ш и х п р а в и л а х у к а з а н н а б о р п р о д у к т о в , с к о т о р ы м и к н а м п р и х о д и т ь н е л ь з я , к о т о р ы е н е л ь з я п р о н о с и т ь н а т е р р и т о р и ю к и н о з а л а . Э т о н е о б х о д и м о в п е р в у ю о ч е р е д ь д л я т о г о , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь н о р м а л ь н ы й к о м ф о р т д л я д р у г и х з р и т е л е й , о б е з о п а с и т ь и х и м у щ е с т в о . В 2 0 2 1 г о д у п о с т а н о в л е н и е м п р а в и т е л ь с т в а б ы л и п р и н я т ы н о в ы е н о р м ы о б с л у ж и в а н и я , к о т о р ы е к а к р а з и д а л и в о з м о ж н о с т ь к и н о т е а т р а м у с т а н а в л и в а т ь с в о и с о б с т в е н н ы е п р а в и л а , к о т о р ы е н е п р о т и в о р е ч а т з а к о н о д а т е л ь с т в у . С и т у а ц и я б ы л а н а с т ы к е н е п о н и м а н и я , ж е н щ и н а х о т е л а п о е с т ь п и ц ц у , м ы е е н е п у с т и л и , б ы л с к а н д а л . П о с л е э т о г о г р а ж д а н к а о б р а т и л а с ь в Р о с п о т р е б н а д з о р , к о т о р ы й п р и з н а л н а ш и д е й с т в и я н е п р а в о м е р н ы м и , в ы д а л н а м п р е д п и с а н и е н а у с т р а н е н и е н е з а к о н н ы х п р а в и л , с ч е м м ы н е с о г л а с и л и с ь . Роспотребнадзор подал на нас в суд. 27 декабря прошлого года суд вынес решение в нашу пользу, установив тем самым, что кинотеатры вправе устанавливать свои собственные правила, ссылаясь как раз на то постановление 2021 года, которое было принято. В полном объеме Роспотребнадзору в иске было отказано. 27 января этого года судебное решение вступило в законную силу, на сегодняшний момент это первое судебное дело такого рода. Оно говорит о том, что кинотеатр — это все-таки не парк, пожалуйста, извольте выполнять те правила, которые прописаны в правилах кинотеатра».

Ранее Минкульт неоднократно предлагал внести в законодательство право кинотеатров запрещать пронос зрительской еды, указывая, что от этой проблемы страдают заведения в небольших городах. Роспотребнадзор всякий раз выступал против подобного запрета.