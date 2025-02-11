Фильм «Мальчишки из «Никеля» вышел в онлайне

11 февраля состоялась цифровая премьера фильма «Мальчишки из «Никеля». Картину по знаменитой книге Уайтхеда Колсона можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других стримингах с русскими субтитрами.

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Лента рассказывает историю 16-летнего подростка Элвуда, который из-за нелепой случайности отправляется в исправительное учреждение «Никель», где воспитанники подвергаются физическому и эмоциональному насилию. Выжить в этом ужасном месте ему помогает сверстник Тёрнер, вместе с которым они попытаются изменить порядки, царящие в школе.

«Мальчишки из «Никеля» — один из самых высокооценённых фильмов 2024 года, его рекомендуют к просмотру 90% критиков. Лента также претендует на «Оскар»-2025 в категории «Лучший фильм».

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.