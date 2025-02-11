Почему Олег Стриженов отказывался от съемок

Народного артиста СССР Олега Александровича Стриженова не стало 9 февраля. Ему было 95 лет.

© Вечерняя Москва

Еще недавно их пару с Лионеллой Ивановной Стриженовой можно было встретить на прогулке в районе Смоленской. И тогда замирало сердце, настолько трогательно внимательны они были друг к другу. Да, в жизни, что длилась у Олега Стриженова почти век, была и великая любовь, и великие, без всякого преувеличения, роли.

Москвичом Стриженов стал в 1935 году, когда его семья перебралась в столицу с Дальнего Востока. После войны, 16-летним, он строил Павелецкий вокзал и прокладывал пути для поездов. Жизнь кипела вокруг — страна восстанавливалась из руин. А он внезапно понял, что мечтает об искусстве, и проявил в этом смысле настойчивость: сначала поступил на бутафорское отделение в Театральное художественно-техническое училище, а потом — в Училище имени Бориса Щукина при Театре имени Евгения Вахтангова. По окончании училища он мгновенно занял статус звезды, сыграв в картине «Овод». В Стриженова влюбилась вся страна...

После недолгой работы актером в Таллине он прослужил сезон в ленинградском Театре драмы имени А. С. Пушкина, после чего вновь уехал в Москву, входил в труппу Театра-студии киноактера, десять лет отдал подмосткам МХАТа, а затем вернулся в театр-студию и больше ей не изменял. Стриженова обожали поклонники. Внешне, в жизни, он производил впечатление совершенно спокойного человека, но на экране блистательно передавал внутренние переживания героев, был мастером тончайшей психологической игры. Как ни горько, но артист фактически пропал с экранов после 1990-х: он говорил, что кино перестало быть для него искусством и «превратилось в то, чего он всегда старался избегать». Это нельзя не понять, особенно учитывая то, что Стриженов входил в число самых популярных советских актеров с наивысшей (500 рублей в день) оплатой съемочного дня. И дело тут не в деньгах, а в силе статуса! Не опуская планки, Олег Александрович сосредоточил внимание на театральной деятельности и сделал исключение только для фильмов «Вместо меня» и «Пять звезд», доверившись им.

В августе прошлого года артист отметил 95-летие. Все мечтали — еще немного, и он отметит век! Увы... у него случился ишемический инсульт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР:

— Ушел величайший артист Олег Стриженов. Амплуа герой-неврастеник Стриженова — редчайшее не только в России, но и в мире. С восхищением, только издали и на расстоянии всегда следил за Олегом Александровичем. Счастлив, что с ним была любимая ученица моего учителя Конского, Лионелла Пырьева.

ТОП-5 ЛУЧШИХ РОЛЕЙ

Олег Стриженов сыграл около 40 киноролей. С позиции многих современных артистов это количество очень незначительное. Но каждая роль Стриженова становилась событием!

«Овод» (1955). В этом фильме артист сыграл главную роль, создал образ Артура Бертона. Фильм рассказывает о борьбе итальянских патриотов против австрийских оккупантов. Роль молодого гарибальдийца в исполнении Стриженова стала культовой.«Мексиканец» (1955). Также принес Стриженову славу. Герой рассказа Джека Лондона Хосе Фернандес, он же Фелипе Ривера, фантастически дрался: Стриженов для съемок реально занимался боксом.«Сорок первый» (1956). В экранизации повести Б. Лавренева Стриженов сыграл белогвардейца Вадима Говоруху-Отрока. Фильм был удостоен спецприза X Каннского кинофестиваля.«Хождение за три моря» (1958). Создал образ исследователя Афанасия Никитина.«Приступить к ликвидации» (1983). В двухсерийном фильме Олег Стриженов сыграл роль полковника Данилова, показав зрителю, «каким должен быть милиционер».