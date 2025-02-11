Какие киноляпы нашли в фильме «Москва слезам не верит»

Культовый фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» давно стал классикой советского кино. Но даже самые внимательные зрители не сразу замечают, что в ленте есть ряд киноляпов. От несоответствия песен эпохи до магически перемещающихся предметов – «ФедералПресс» собрал самые любопытные ошибки в знаменитом фильме.

Песня, которой не могло быть

В одной из первых сцен фильма Катерина идет по Москве 1958 года. В этот момент из окна одного из домов звучит песня Giamaica итальянского певца Робертино Лоретти. Однако есть небольшая проблема – композиция была выпущена только в 1960 году, а в СССР она стала популярной еще позже, в 1962-м.

Еще один исторический ляп – сцена с Андреем Вознесенским. Поэт у памятника Маяковскому читает «Параболическую балладу», которая в реальности была написана только в 1959 году.

Волшебная смена обуви

Когда Катерина и Люда переезжают в квартиру дяди-профессора, обе героини в светлой обуви: у Катерины – туфли, у Люды – босоножки. Однако, когда девушки заходят в подъезд, на ногах Люды уже появляются черные туфли.

Загадочное кольцо

Перемещающиеся вещи – классика киноляпов. В сцене встречи Катерины с женатым Володей, которого сыграл Олег Табаков, особенно заметно, как его обручальное кольцо «живет своей жизнью».

В начале сцены, когда герой читает газету, кольцо находится на среднем пальце. Однако в следующем кадре, где Володя ведет машину, украшение уже оказывается на безымянном.

Плед, который был ковром

Один из самых забавных ляпов связан с пледом, которым Гоша (Алексей Баталов) укрывает Катерину. Этот самый плед можно увидеть в другой сцене – но в совершенно неожиданном месте.

Ранее в фильме это был не плед, а настенный ковер в квартире Володи. В сцене, где Катерина сидит у него на диване, он висит прямо за ее спиной. Получается, ковер «путешествовал» из одной квартиры в другую.