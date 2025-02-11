Эксперты выяснили, как изменилось число женских героев в кино в 2024 году

Количество фильмов с главным персонажем-женщиной в 2024 году резко увеличилось — девушки выходили на первый план в 42% картин. Об этом заявляют авторы исследования из Университета Сан-Диего.

© Чемпионат.com

К примеру, в 2023 году женских протагонистов в топ-100 самых кассовых фильмов было всего 28% против 62% у мужских — теперь ситуация близка к равенству.

При этом отмечается, что роли девушек сильно зависят от возраста. Лишь в 16% случаях главному женскому персонажу на экране больше 40 лет, а тот же показатель у мужчин достигает 55%.

Ранее аналитики выяснили, что женский киберспорт пользуется всё меньшей популярностью у аудитории, несмотря на увеличение призовых.