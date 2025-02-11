Андреасяны рассказали, зачем сняли музыкальный фильм о войне

Продюсер Гевонд Андреасян рассказал, зачем они с братом, режиссером Сариком Андреасяном сняли музыкальный фильм о войне «Война и музыка». Его цитирует «Бюллетень кинопрокатчика».

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Андреасян объяснил, что «Война и музыка» будет первым в прокате 2025 года военным фильмом, приуроченным к 80-летию Победы.

Военная драма стала первым для Кинокомпании братьев Андреасян опытом в этом жанре. По словам Гевонда Андреасяна, авторы не рассчитывали на прибыль от фильма, но чувствовали себя обязанными его снять. Подготовка к съемкам велась с 2016 года.

« О ч е н ь в е р и м в « с а р а ф а н » и з н а е м , ч т о к а р т и н а б у д е т с п о к о й н о р а б о т а т ь и з р и т е л и б у д у т п р и х о д и т ь н а н е е в к и н о . Т о ч н о у в е р е н ы , ч т о ф и л ь м в д а л ь н е й ш е м о б р е т е т б о л ь ш у ю н а р о д н у ю л ю б о в ь » , — д е л и т с я р а з м ы ш л е н и я м и п р о д ю с е р .

Андреасян добавил, что, в отличие от других картин жанра «Война и музыка» показывает трудные темы через творчество, искусство, музыку, учительство.

В фильме о трех друзьях-музыкантах на полях сражений Великой Отечественной войны снялись Павел Прилучный, Алексей Кирсанов, Михаил Тарабукин, Лиза Моряк и другие.