Инсайдер рассказал, кто озвучит дочь Фионы и главного героя в «Шреке 5»

Актриса и модель Зендея, известная по роли Ру Беннетт в сериале «Эйфория», ведёт переговоры об участии в мультфильме «Шрек 5». В этом уверен инсайдер MyTimeToShineHello.

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Зендея не раз говорила о своей любви к серии, так что её интерес к «Шреку» не вызывает удивления.

Я о ч е н ь л ю б л ю « Ш р е к а » . Э т о е щ ё о д и н ф и л ь м , к о т о р ы й я м о г у п о с м о т р е т ь , к о г д а у м е н я б ы л т я ж ё л ы й д е н ь н а р а б о т е .

Как утверждается, она сыграет дочь Фионы и Шрека — в предыдущих мультфильмах тройняшек (девочку и двух мальчиков) показывали лишь мельком, но теперь могут раскрыть их лучше.

«Шрек 5» должен выйти в кинотеатрах 23 декабря 2026 года.