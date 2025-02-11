Джейсон Стэйтем сыграет в новом боевике от режиссера «Выстрела в пустоту»

В Сети появились подробности о новом фильме с участием Джейсона Стэйтема. Культовый актёр боевиков вновь исполнит главную роль в остросюжетном триллере — а режиссёром ленты, у которой пока нет названия, станет Рик Роман Во («Выстрел в пустоту», «Гренландия»).

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Помимо Стэйтема, в съёмках примут участие Билл Найи («Реальная любовь», «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»), Наоми Аки («Доктор Кто») и Дэниел Мэйс («Изгой-один», «Ограбление на Бейкер-Стрит»).

Что касается Джейсона, ему вновь предстоит примерить образ человека, которого преследуют призраки прошлого. К примеру, в «Пчеловоде» или предстоящем «Мастере» Стэйтем также играл бывшего бандита, который оставил опасную профессию ради спокойной жизни.