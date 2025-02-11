Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Декстер: Воскрешение»

Как сообщает издание Deadline, американский актёр Питер Динклэйдж нашёл себе важную роль в сериале «Декстер: Воскрешение». Звезда «Игры престолов» сыграет миллиардера по имени Леон Пратер, который на первый взгляд кажется филантропом, однако на самом деле скрывает некие тёмные тайны.

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Интересно, что главу службы безопасности героя сыграет Ума Турман — ещё одна известная актриса. Именно её персонажа по имени Чарли нанимает миллиардер, потому что у неё уже был опыт в защите высокопоставленных лиц.

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл. Премьера продолжения состоится уже летом 2025-го.