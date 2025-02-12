Что известно о третьем сезоне «Игры в кальмара»

Создатели культового корейского сериала «Игра в кальмара», в конце 2024 года выпустившие второй сезон, Netflix за всю историю: третий, финальный сезон выйдет в 2025 году. «Лента.ру» рассказывает, что нужно о нем знать и возвращения каких актеров можно ожидать.
«Игра в кальмара»: главное о сериале
- Год выхода первого сезона: 2021
- Платформа: Netflix
- Страна: Южная Корея
- Жанры: триллер, драма
- Режиссер: Хван Дон-хёк Сценарист: Хван Дон-хёк
- В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Чон Хо-ён, Хо Сон-тхэ, Анупам Трипати, Ким Джу-рён, Ви Ха-джун, Ю Сон-джу, Ли Ю-ми
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6
«Игра в кальмара» — это антиутопический триллер про жестокую игру на выживание, созданный южнокорейским режиссером и сценаристом Хваном Дон-хёком. Идея шоу возникла у него еще в 2009 году, когда он сам переживал финансовые трудности, однако тогда продюсеры отказались от проекта, посчитав его слишком жестоким и мрачным. Спустя 10 лет, в 2019 году, сценарием заинтересовались представители Netflix, решившие увеличить число международных проектов на платформе. Съемки прошли в 2020-м, а уже 17 сентября 2021 года состоялась премьера первого сезона «Игры в кальмара».
более 1,65 млрд часов просмотров собрал сериал за первые 28 дней, став рекордсменом в истории Netflix
Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков — его хвалили за острый социальный подтекст, а также за баланс между нежностью и жестокостью, который удерживает внимание зрителей.
26 декабря 2024 года на Netflix вышел второй сезон, которому удалось сохранить высокую планку и снова возглавить рейтинги платформы. Одновременно с релизом второго сезона шоураннеры анонсировали выход третьего — ожидается, что он выйдет летом 2025 года.
Что было в предыдущих сезонах
Первый сезон
В первом сезоне зритель знакомится с шофером и игроманом Соном Ки-хуном. Он живет с пожилой матерью и пытается погасить долги, чтобы обеспечить безбедную жизнь и себе, и своей дочери Га Ён (после развода она осталась жить с матерью). Однажды он получает заманчивое приглашение от таинственного незнакомца — поучаствовать в закрытом турнире с огромным денежным призом — 45,6 миллиарда вон (около 39,86 миллиона долларов). Согласившись, Сон Ки-Хун оказывается на секретной территории вместе с 455 другими участниками, каждый из которых находится в финансовом кризисе. Задачи на первый взгляд кажутся участникам простыми — нужно просто играть в традиционные корейские детские игры.
Осторожно, в тексте могут быть спойлеры! Вот только есть одно условие — проигравшие не просто выбывают из игры, а умирают. В процессе Ки-хун знакомится с другими участниками, среди них — друг его детства Чо Сан-у и северокорейская перебежчица Кан Сэ-бёк. Игры постепенно становятся все более жестокими, а игроки — все более отчаянными. В итоге Ки-хун остается единственным выжившим. Он получает главный приз, но осознает, что эта игра — всего лишь развлечение для богатых людей. В финале разбогатевший Ки-Хун планирует улететь в США, но решает остаться в Корее и вернуться на состязания, чтобы положить конец игре и уничтожить ее создателей.
Второй сезон
Ки-хун возвращается в игру и объединяется с полицейским Хваном Джун-хо, который разыскивает пропавшего брата. Однако главный антагонист — Человек в маске, руководящий играми, — оказывается сложным и опасным противником.
Осторожно, в тексте могут быть спойлеры! Ки-Хун пытается устроить переворот, однако его соратники его предают, и он вновь становится перед выбором: продолжать игру или сдаться.
По изначальной задумке режиссера Хвана Дон-хёка, второй и третий сезоны должны были быть одним целым, однако потом он решил их разделить, поскольку эпизодов набиралось слишком много. В письме Дон-хёка, опубликованном Netflix, он заявляет, что зрителей ждет еще одно захватывающее приключение и обещает, что герои столкнутся с еще большими психологическими дилеммами. Также известно, что третий сезон станет завершающим.
Дата выхода третьего сезона
Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года — спустя всего полгода после выхода второго сезона.
Количество эпизодов пока неизвестно; по данным источников Hollywood Reporter, их может быть шесть.
Полноценный трейлер нового сезона тоже еще не вышел, однако режиссер намекнул, что после финального эпизода второго сезона спрятан пост-титровый клип.
«Если вы посмотрите этот клип, он даст вам небольшую подсказку о том, куда вас может привести третий сезон», — поделился Хван.
В 15-секундном ролике кукла Ён-хи встречается с новым роботом Чхоль-су, что может намекать зрителям на новые задания.
Сюжет третьего сезона
Официальный синопсис продолжения «Игры в кальмара» еще не был опубликован, но Дон-хёк рассказал изданию Variety, что в третьей части Ки-Хун окажется на сложнейшем перепутье после своей попытки мятежа.
«Ки-Хун потерял все, включая лучшего друга, все его попытки [уничтожить игру] потерпели неудачу, поэтому теперь вопрос в том, каким он будет? В каком состоянии он окажется? Продолжит ли он миссию? Сдастся ли он или будет упорствовать?» —Хван Дон-хёк, режиссер.
Дон-хёк также намекнул, что работа над вторым сезоном изменила финал всего шоу. В разговоре с IndieWire он сказал:
«Я писал второй и третий сезоны одновременно, и по ходу сюжетной линии произошел такой поворотный момент, который привел к изменению персонажа».
Можно предположить, что главный герой все же не откажется от своего намерения разобраться с Человеком в Маске, поэтому в третьем сезоне зрители увидят их очередное столкновение. На этот раз оно станет последним. Кроме того, есть вероятность, что мы узнаем больше о прошлом Человека в Маске и о том, как он стал создателем игры. В третьем сезоне также появится новый персонаж — гигантский робот Чхоль-су (бойфренд куклы Ён-хи), который сыграет важную роль в одной из игр.
Актеры третьего сезона
В третьем сезоне к своим ролям вернутся:
- Ли Джон-джэ — Сон Ки-хун;
- Ли Бён-хон — Человек в маске;
- Ви Ха-джун — полицейский Хван Джун-хо.
Также к ним присоединятся Им Си-ван, Канг Ха-ну, Пак Сон-хун, Ли Джин-ук, Пак Гю-ён, Ян Дон-гын и Чо Ю-ри.
Влияние «Игры в кальмара» на мировую поп-культуру
Сериал «Игра в кальмара» стал ни много ни мало глобальным культурным феноменом — этот проект повлиял на моду, музыку, кино и интернет-культуру. Фирменные зеленые спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны охранников мгновенно превратились в тренд, став самыми популярными костюмами на Хеллоуин.
Игры из сериала — от «Красный свет, зеленый свет» до «Перетягивания каната» — вдохновили пользователей TikTok и других соцсетей на челленджи, а кукла Ён-хи, следившая за движениями игроков, стала узнаваемым символом хоррора.
Также шоу спровоцировало новую волну интереса к южнокорейскому кинематографу и сериалам, укрепив влияние корейской культуры на мировой рынок после успеха оскароносных «Паразитов» и музыкантов K-pop. Проекты, которые начали появляться в Голливуде и других странах. А Netflix даже запустил реалити-шоу Squid Game: The Challenge, где участники соревнуются в безопасных версиях игр за денежный приз.