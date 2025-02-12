Что известно о третьем сезоне «Игры в кальмара»

Создатели культового корейского сериала «Игра в кальмара», в конце 2024 года выпустившие второй сезон, Netflix за всю историю: третий, финальный сезон выйдет в 2025 году. «Лента.ру» рассказывает, что нужно о нем знать и возвращения каких актеров можно ожидать.

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«Игра в кальмара»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2021

Платформа: Netflix

Страна: Южная Корея

Жанры: триллер, драма

Режиссер: Хван Дон-хёк Сценарист: Хван Дон-хёк

В главных ролях: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су, Чон Хо-ён, Хо Сон-тхэ, Анупам Трипати, Ким Джу-рён, Ви Ха-джун, Ю Сон-джу, Ли Ю-ми

Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6

«Игра в кальмара» — это антиутопический триллер про жестокую игру на выживание, созданный южнокорейским режиссером и сценаристом Хваном Дон-хёком. Идея шоу возникла у него еще в 2009 году, когда он сам переживал финансовые трудности, однако тогда продюсеры отказались от проекта, посчитав его слишком жестоким и мрачным. Спустя 10 лет, в 2019 году, сценарием заинтересовались представители Netflix, решившие увеличить число международных проектов на платформе. Съемки прошли в 2020-м, а уже 17 сентября 2021 года состоялась премьера первого сезона «Игры в кальмара».

более 1,65 млрд часов просмотров собрал сериал за первые 28 дней, став рекордсменом в истории Netflix

Проект получил высокие оценки от зрителей и критиков — его хвалили за острый социальный подтекст, а также за баланс между нежностью и жестокостью, который удерживает внимание зрителей.

26 декабря 2024 года на Netflix вышел второй сезон, которому удалось сохранить высокую планку и снова возглавить рейтинги платформы. Одновременно с релизом второго сезона шоураннеры анонсировали выход третьего — ожидается, что он выйдет летом 2025 года.

Что было в предыдущих сезонах

Первый сезон

В первом сезоне зритель знакомится с шофером и игроманом Соном Ки-хуном. Он живет с пожилой матерью и пытается погасить долги, чтобы обеспечить безбедную жизнь и себе, и своей дочери Га Ён (после развода она осталась жить с матерью). Однажды он получает заманчивое приглашение от таинственного незнакомца — поучаствовать в закрытом турнире с огромным денежным призом — 45,6 миллиарда вон (около 39,86 миллиона долларов). Согласившись, Сон Ки-Хун оказывается на секретной территории вместе с 455 другими участниками, каждый из которых находится в финансовом кризисе. Задачи на первый взгляд кажутся участникам простыми — нужно просто играть в традиционные корейские детские игры.

Осторожно, в тексте могут быть спойлеры! Вот только есть одно условие — проигравшие не просто выбывают из игры, а умирают. В процессе Ки-хун знакомится с другими участниками, среди них — друг его детства Чо Сан-у и северокорейская перебежчица Кан Сэ-бёк. Игры постепенно становятся все более жестокими, а игроки — все более отчаянными. В итоге Ки-хун остается единственным выжившим. Он получает главный приз, но осознает, что эта игра — всего лишь развлечение для богатых людей. В финале разбогатевший Ки-Хун планирует улететь в США, но решает остаться в Корее и вернуться на состязания, чтобы положить конец игре и уничтожить ее создателей.

Второй сезон

Ки-хун возвращается в игру и объединяется с полицейским Хваном Джун-хо, который разыскивает пропавшего брата. Однако главный антагонист — Человек в маске, руководящий играми, — оказывается сложным и опасным противником.

О с т о р о ж н о , в т е к с т е м о г у т б ы т ь с п о й л е р ы ! К и - Х у н п ы т а е т с я у с т р о и т ь п е р е в о р о т , о д н а к о е г о с о р а т н и к и е г о п р е д а ю т , и о н в н о в ь с т а н о в и т с я п е р е д в ы б о р о м : п р о д о л ж а т ь и г р у и л и с д а т ь с я .

По изначальной задумке режиссера Хвана Дон-хёка, второй и третий сезоны должны были быть одним целым, однако потом он решил их разделить, поскольку эпизодов набиралось слишком много. В письме Дон-хёка, опубликованном Netflix, он заявляет, что зрителей ждет еще одно захватывающее приключение и обещает, что герои столкнутся с еще большими психологическими дилеммами. Также известно, что третий сезон станет завершающим.

Дата выхода третьего сезона

Премьера третьего сезона запланирована на 27 июня 2025 года — спустя всего полгода после выхода второго сезона.

Количество эпизодов пока неизвестно; по данным источников Hollywood Reporter, их может быть шесть.

Полноценный трейлер нового сезона тоже еще не вышел, однако режиссер намекнул, что после финального эпизода второго сезона спрятан пост-титровый клип.

« Е с л и в ы п о с м о т р и т е э т о т к л и п , о н д а с т в а м н е б о л ь ш у ю п о д с к а з к у о т о м , к у д а в а с м о ж е т п р и в е с т и т р е т и й с е з о н » , — поделился Хван.

В 15-секундном ролике кукла Ён-хи встречается с новым роботом Чхоль-су, что может намекать зрителям на новые задания.

Сюжет третьего сезона

Официальный синопсис продолжения «Игры в кальмара» еще не был опубликован, но Дон-хёк рассказал изданию Variety, что в третьей части Ки-Хун окажется на сложнейшем перепутье после своей попытки мятежа.

« К и - Х у н п о т е р я л в с е , в к л ю ч а я л у ч ш е г о д р у г а , в с е е г о п о п ы т к и [ у н и ч т о ж и т ь и г р у ] п о т е р п е л и н е у д а ч у , п о э т о м у т е п е р ь в о п р о с в т о м , к а к и м о н б у д е т ? В к а к о м с о с т о я н и и о н о к а ж е т с я ? П р о д о л ж и т л и о н м и с с и ю ? С д а с т с я л и о н и л и б у д е т у п о р с т в о в а т ь ? » — Х в а н Д о н - х ё к , р е ж и с с е р .

Дон-хёк также намекнул, что работа над вторым сезоном изменила финал всего шоу. В разговоре с IndieWire он сказал:

« Я п и с а л в т о р о й и т р е т и й с е з о н ы о д н о в р е м е н н о , и п о х о д у с ю ж е т н о й л и н и и п р о и з о ш е л т а к о й п о в о р о т н ы й м о м е н т , к о т о р ы й п р и в е л к и з м е н е н и ю п е р с о н а ж а » .

Можно предположить, что главный герой все же не откажется от своего намерения разобраться с Человеком в Маске, поэтому в третьем сезоне зрители увидят их очередное столкновение. На этот раз оно станет последним. Кроме того, есть вероятность, что мы узнаем больше о прошлом Человека в Маске и о том, как он стал создателем игры. В третьем сезоне также появится новый персонаж — гигантский робот Чхоль-су (бойфренд куклы Ён-хи), который сыграет важную роль в одной из игр.

Актеры третьего сезона

В третьем сезоне к своим ролям вернутся:

Ли Джон-джэ — Сон Ки-хун;

Ли Бён-хон — Человек в маске;

Ви Ха-джун — полицейский Хван Джун-хо.

Также к ним присоединятся Им Си-ван, Канг Ха-ну, Пак Сон-хун, Ли Джин-ук, Пак Гю-ён, Ян Дон-гын и Чо Ю-ри.

Влияние «Игры в кальмара» на мировую поп-культуру

Сериал «Игра в кальмара» стал ни много ни мало глобальным культурным феноменом — этот проект повлиял на моду, музыку, кино и интернет-культуру. Фирменные зеленые спортивные костюмы игроков и розовые комбинезоны охранников мгновенно превратились в тренд, став самыми популярными костюмами на Хеллоуин.

Игры из сериала — от «Красный свет, зеленый свет» до «Перетягивания каната» — вдохновили пользователей TikTok и других соцсетей на челленджи, а кукла Ён-хи, следившая за движениями игроков, стала узнаваемым символом хоррора.

Также шоу спровоцировало новую волну интереса к южнокорейскому кинематографу и сериалам, укрепив влияние корейской культуры на мировой рынок после успеха оскароносных «Паразитов» и музыкантов K-pop. Проекты, которые начали появляться в Голливуде и других странах. А Netflix даже запустил реалити-шоу Squid Game: The Challenge, где участники соревнуются в безопасных версиях игр за денежный приз.