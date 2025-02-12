Вышел трейлер фильма «Дружба» с Полом Раддом

Трейлер фильма «Дружба» (Friendship) представила 11 февраля 2025 года студия А24. Главные роли в черной комедии режиссера и сценариста Эндрю ДеЯнга исполнили Пол Радд и телеведущий и комик Тим Робинсон (для которого это актерский дебют в полнометражном кино), а также снялись Кейт Мара, Джек Дилан Грейзер, Джош Сегарра, Мередит Гарретсон, Билли Брик, Кармен Кристофер, Рафаэль Сбардж, Джон Глейсер и др.

Главный герой - простой обыватель из пригорода Крейг Уотермана (Робинсон), который живет довольно скучной и однообразной жизнью со своей женой Тами (Мара) и сыном Стивеном(Грейзер) и работает в Universal Digital, компании, которая помогает брендам делать свою продукцию более вызывающей привыкание. Крейг не видит смысла что-то менять в своем образе жизни, пока в их район не въезжает новый харизматичный сосед-метеоролог Брайн (Радд). Последний предлагает Крейгу дружбу, и тот входит в близкий круг своего нового знакомого, с вечеринками в мужской компании и другими развлечениями. Но вся эта новая жизнь превращается в кошмар для них обоих, когда Брайан решает прекратить общение с Крейгом.

Премьера «Дружбы» состоялась в сентябре 2024 года на кинофестивале в Торонто, в мировой прокат фильм выйдет в мае.