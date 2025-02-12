Опубликован первый постер аниме по Devil May Cry

Создатели аниме по Devil May Cry опубликовали первый постер проекта. На нём можно увидеть Данте — главного героя и охотника на демонов. Герой, конечно, известен по игровой франшизе Devil May Cry и её различным спин-оффам.

© Чемпионат.com

Первый постер проекта

© Netflix

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие. Точное описание сюжетной завязки грядущего анимационного мультсериала авторы пока не предоставили.

Премьера шоу состоится 3 апреля в стриминговом сервисе Netflix.