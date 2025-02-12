Майлз Теллер сыграет в фильме «Бартали»

Майлз Теллер («Одержимость», «Предложение») исполнит главную роль в байопике прославленного итальянского велосипедиста Джино Бартали. Как сообщает Deadline, режиссерами фильма «Бартали» (Bartali) выступят Элизабет Чай Васархели и Джимми Чин - обладатели «Оскара» за документальную ленту «Фри Соло», а также авторы спортивной биографической драмы «Дайана Наэйд» с Аннетт Бенинг и Джоди Фостер. Сценарий написал Карен Тенкофф («Че Гевара: Дневники мотоциклиста»).

Бартали был одни из самых известных итальянских спортсменов первой половины XX века, выигравшим трижды гонку «Джиро д'Италия» и дважды «Тур де Франс», а также являвшимся семикратным чемпионом Италии по велоспорту и обладателем многих других наград и титулов: всего он принял участие в 964 гонках, в том числе в 128 международных турнирах.

Во время Второй мировой войны Джино использовал свою известность и спортивные навыки, чтобы передавать послания итальянскому движению «Сопротивление», а также помогал евреям, преследуемым нацистами. Поддельные удостоверения личности позволили евреям бежать в Швейцарию, и, по разным оценкам, его усилия спасли сотни жизней. Допрашиваемый и подвергавшийся угрозам как потенциальный враг государства, Бартоли делал все возможное, чтобы сохранить миссию в секрете от своей семьи, чтобы защитить близких. В 2010 году выяснилось, что он спрятал в своем подвале еврейскую семью. Бартали скончался в 2000 году в возрасте 95 лет, а в 2013-м Иерусалимский музей-мемориал Катастрофы Яд ва-Шем посмертно признал его Праведником мира.