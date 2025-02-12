Вторая часть фильма «Злая» будет гораздо мрачнее и эмоциональнее оригинала

Певица Ариана Гранде, которая снялась в фильме «Злая: Сказка о ведьме Западе», рассказала, какой получится вторая часть картины, которая выступит продолжением.

Ариана Гранде рассказала, какой будет вторая часть «Злой»
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По словам Гранде, помимо того, что картина будет более мрачной, она ещё сделает больший упор на эмоциональный окрас.

Ну, это что-то особенное. Это очень эмоционально. Я думаю, что второй фильм действительно воплощает безусловную любовь, прощение и дружбу. А ещё он более мрачный. Вам придётся подождать и увидеть совсем другое кино.

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды.

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