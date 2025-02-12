Ариана Гранде рассказала, какой будет вторая часть «Злой»

Певица Ариана Гранде, которая снялась в фильме «Злая: Сказка о ведьме Западе», рассказала, какой получится вторая часть картины, которая выступит продолжением.

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По словам Гранде, помимо того, что картина будет более мрачной, она ещё сделает больший упор на эмоциональный окрас.

Н у , э т о ч т о - т о о с о б е н н о е . Э т о о ч е н ь э м о ц и о н а л ь н о . Я д у м а ю , ч т о в т о р о й ф и л ь м д е й с т в и т е л ь н о в о п л о щ а е т б е з у с л о в н у ю л ю б о в ь , п р о щ е н и е и д р у ж б у . А е щ ё о н б о л е е м р а ч н ы й . В а м п р и д ё т с я п о д о ж д а т ь и у в и д е т ь с о в с е м д р у г о е к и н о .

«Злая: Сказка о ведьме Запада» адаптирует книгу «Волшебник страны Оз» и рассказывает историю соперничества двух ведьм: злой Эльфабы и доброй Глинды.