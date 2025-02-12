Билли Магнуссен сыграет в сериале про Кремниевую долину

Билли Магнуссен («Идеальный лжец», «Франшиза») и Сара Голдберг («Шпион, которого не было», «Барри») исполнят главные роли в пока безымянном сериале AMC Studios о буднях Силиконовой долины. Как сообщает Deadline, режиссером проекта выступит Джонатан Глэтцер («Лучше звоните Солу», «Наследники»).

Действие драмы, как сообщается в синопсисе, «разворачивается внутри пузыря Силиконовой долины, среди ошибочной корпоративной культуры, лунных инновационных лабораторий и беспощадных частных средних школ». В центре сюжета – конфликт между самопровозглашенным «изобретателем будущего», технологическим генеральным директором компании по сбору данных из Силиконовой долины Дунканом (Билли Магнуссен) и его корыстным психологом по эффективности (Гольдберг) из-за использования личных данных сотрудников.