Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале «Группа»

Бен Стиллер сыграет главную роль в сериале «Группа» (The Band), который запустила в производство HBO. Как сообщает Deadline, авторами сценария выступили Сара-Вайолет Блайс и Чарльз Роджерс («Форт Тилден», «В поиске»), продюсировать проект будут Media Res и Red Hour Films Стиллера.

Сериал предложит взгляд изнутри на музыкальную индустрию, Главный герой Оскар (Стиллер) - поп-импресарио и магнат по поиску талантов, попавший с скандальную историю. Ему поручено сформировать новую группу, чтобы спасти свою карьеру, репутацию и, возможно, даже душу. Оскар соберет бойз-бэнд, на что намекает название сериала.

Образ главного героя вдохновлен знаменитым британским продюсером Саймоном Коуэллом - создателем телешоу Pop Idol, X Factor, Britain’s Got Talent и группы One Direction.