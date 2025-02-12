Стало известно, кто сыграет в первом англоязычном фильме Балагова

Барри Кеоган сыграет в первом англоязычном фильме Кантемира Балагова
В первом англоязычном фильме российского режиссера Кантемира Балагова «Бабочковый джем» главные роли исполнят Барри Кеоган и Райли Кио, сообщает Variety.
Сценарий будущей ленты уже написан самим Балаговым. В центре сюжета – история отца и сына, эмигрировав из России, они становятся частью кабардинской диаспоры в Соединенных Штатах.
Балагов уже пытался работать с американскими актерами в США, но покинул проект по съемке пилотного эпизода сериала «Одних из нас» из-за творческих разногласий.
Ранее режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».