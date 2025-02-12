Звезда сериала «Во все тяжкие» сыграет в хорроре по бестселлеру Ю Несбё

По данным издания Variety, Аарон Пол и Джейкоб Тремблей снимутся в остросюжетном хорроре «Ночной дом», который снимут по мотивам бестселлера Ю Несбё.

© Чемпионат.com

Сюжет ленты расскажет, как после смерти родителей старшеклассника Ричарда отправляют жить к родственникам в отдалённый городок Баллантайн. Однажды во время невинной шутки по телефону в телефонной будке Ричард с ужасом видит, как его одноклассника засасывает в трубку и тот бесследно исчезает. Полиция подозревает Ричарда, и никто не верит его рассказу, кроме Карен — такой же одинокой девочки-подростка.

Постановкой займётся Йеспер Гансландт («Шальные деньги»). Он же написал сценарий в соавторстве с Несбё. Съёмки запланированы на лето и будут проходить в основном в Испании.

Даты выхода у фильма пока нет.