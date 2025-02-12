«Капитан Америка: Новый мир» получил первые отзывы

Первые рецензии на «Капитан Америка: Новый мир» появились в сети, и они оказались неоднозначными. Некоторые критики хвалят фильм за захватывающий экшен и сильную игру Энтони Маки, в то время как другие отмечают слабый сюжет и недостаток эмоциональной глубины.

© кадр из фильма «Капитан Америка: Новый мир»

Рецензент The Washington Post назвал фильм «абсолютным взрывом» и отметил, что он «чувствуется частью единой Киновселенной, где отдельные проекты снова имеют значение». В свою очередь, критик Крис Паркер похвалил Маки в роли Капитана Америки, но отметил, что фильм «не дотягивает до эмоциональных и сюжетных высот» и «чувствуется слегка пустым».

Некоторые обзорщики обратили внимание, что картина выглядит собранной из уже знакомых элементов. Посмотревшие характеризуют фильм приземленным и динамичным, но сильно смягчающим политические темы, что делает его предсказуемым. Другие более радикальны в оценках и ругают картину за излишнюю осторожность. По их мнению, отсутствие новизны делает приключения нового кэпа «проходным 35-м фильмом Киновселенной».

Среди положительных отзывов отмечается, что Маки «заслуженно носит щит», а его взаимодействие с Дэнни Рамиресом выделяется на фоне всего фильма. Образ Харрисона Форда в роли президента Росса получился «харизматичным», а экшен – эффектным.

«Капитан Америка: Новый мир» станет первым сольным фильмом для Энтони Маки в роли Капитана Америки/Сэма Уилсона. Его персонаж дебютировал в Киновселенной в 2014 году в «Первом мстителе: Другая война», а официально принял щит от Стива Роджерса в фильме «Мстители: Финал».

Новый фильм расскажет о том, как Сэм вынужден объединиться с президентом США Таддеусом «Громовержцем» Россом (Харрисон Форд), чтобы раскрыть заговор, связанный с покушением и борьбой за адамантий.

В картине также сыграли Дэнни Рамирес (новый Сокол), Джанкарло Эспозито (злодей Сайдвайндер) и Шира Хаас (агент Сабра).

Фильм выйдет в прокат 14 февраля.