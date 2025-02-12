Вышел трейлер романтической комедии «Походу любовь»

Кинокомпания «Атмосфера кино» представила трейлер «Походу любовь». Премьера романтической комедии состоится уже 27 марта в кинотеатрах России.

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Лента рассказывает историю девушки Лизы, которая впервые приезжает в Санкт-Петербург. Она молода, красива и верит, что все её мечты непременно сбудутся. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати.

Главные роли в фильме исполнили Анна Завтур («Лихие»), Кузьма Котрелёв («Дети перемен») и Сергей Горошко («Майор Гром: Игра»). Режиссёром и автором сценария выступила Яна Климова-Юсупова («Слишком хорошая Анна»).

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Видео доступно во VK-группе ID Production. Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Постер фильма «Походу любовь»