Как проходили съемки молодежного драмеди «Ганди молчал по субботам»

Фильм "Ганди молчал по субботам" даст возможность увидеть мир глазами подростка
Киностудия "Ленфильм" завершила съемки фильма "Ганди молчал субботам" по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Руководит творческим процессом режиссер-дебютант Юрий Зайцев.
Завязкой истории становится личная трагедия 16-летнего Мота, чье взросление совпадает с уходом отца из семьи. Герой бунтует против развода родителей и приводит домой бездомную Лизу, роль которой исполнила Дарья Екамасова. Главного героя воплощает Марк Эйдельштейн, получивший славу "русского Тимоти Шаламе".
Съемки проходили на Васильевском и Петроградском островах. Но также многие сцены фильма снимали в непарадных местах города: на окраинах, заброшках и в подземных переходах. В одном из таких подземных тоннелей Выборгской стороны Петербурга и раскинулась рабочая площадка в финальный день съемок. Здесь актеры сыграли первую встречу Мота и Лизы - то есть, перенеслись с конца истории в самое ее начало.
По сюжету героиня Дарьи Екамасовой много лет живет на улице и ждет возвращения своего сына, пропавшего более десяти лет назад. Женщина кинула все силы на поиски ребенка. Она продала квартиру и все свое имущество, но стала жертвой злоумышленников. С тех пор Лиза и сидит в подземном переходе на месте, где когда-то исчез ее сын. В руках бездомная держит белого плюшевого медведя - это все, что осталось у нее от ребенка. Единственная фраза, которую героиня повторяет на протяжении всей киноленты - "Ганди молчал по субботам".
Я пыталась исследовать своего персонажа и понять, что такое потеря ребенка для женщины. Это не проходит бесследно. Я считаю эту роль абсолютным подарком, поскольку в ней практически нет слов. Выстраивать цепочку всех внутренних чувств и переживаний лишь на одной фразе было очень интересно, - делится актриса.
Юрий Зайцев создает некий контраст. С одной стороны - бездомная и нищая Лиза, не мыслящая жизни без ребенка и готовая на все ради воссоединения с украденным сыном. С другой - родители Мота, которые несмотря на материальное благополучие, сами создают барьеры в общении с сыном из-за невозможности отказаться от своих эгоистических мотивов.
Центральная тема - это внутренняя бездомность. Даже находясь в шикарных условиях и в большой семье, кажущейся, на первый взгляд, счастливой и благополучной, люди могут чувствовать себя в ней более бездомно, чем те, у кого действительно нет определенного места жительства. Через эту историю я хочу сказать о важности слышать друг друга. Отсюда и название фильма. Молчание и умение слышать - два качества, которые неразрывно связаны друг с другом. Иногда, только перестав говорить, возможно начать слышать других людей, - объясняет Юрий Зайцев.
"Ганди молчал по субботам" - это не только семейная драма, но и тщательное исследование проблемы бездомности. Как подмечает Дарья Екамасова, таких людей можно разделить на две категории: тех, кто оказался на улице из-за зависимостей, и тех, кто остался без крова после страшных событий в жизни.
Когда погружаешься в какую-то тему, начинаешь ее к себе притягивать. Я постоянно встречала людей без определенного места жительства на улице. Бывало, бездомные заходили к нам на съемочную площадку, а иногда я сталкивалась с ними на улицах Петербурга. И порой эти люди оказывались очень образованными и опрятными. Я пыталась изучить их психологическую структуру. Это абсолютно разные люди и судьбы, - рассказывает актриса.
Отдельное внимание в киноленте уделяется и детской беспризорности. Главный герой знакомится с Крис - юной девушкой, оставшейся без дома и попечения родителей. Эту роль исполнила Анастасия Красовская (она же играла младшего лейтенанта милиции в сериале "Слово пацана"). Роль небольшая, но для погружения в образ актриса все равно приложила немало усилий. Вместе с режиссером она отправилась в благотворительную организацию помощи бездомным людям. Там Анастасия смогла узнать все о том, как люди попадают на улицу, как выживают в суровых условиях. В один из дней удалось даже поработать волонтером на раздаче еды и напитков бездомным.
Некоторые детали я перенимала у людей, поделившихся со мной своими историями. Я познакомилась с парнем, который в 17 лет оказался на улице, и увидела у него огромную связку из ключей от всех подъездов города. Я сразу рассказала об этом костюмерам, и поэтому в кино у Крис можно будет увидеть такой же атрибут. Мне также предлагали ощутить бездомность в полной мере и пожить на улице, но я подумала, что это не нужно. Мне хватило разговоров, - признается Анастасия Красовская.
Дебютный фильм Юрия Зайцева - это не просто история о трудном взрослении простого мальчика и распаде обычной семьи. Это возможность увидеть мир глазами подростка и понять, почему семейный разлад становится для него апокалипсисом, который превращается во внутреннюю бездомность - которая, порой, может затмить даже бездомность настоящую.