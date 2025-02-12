Как проходили съемки молодежного драмеди «Ганди молчал по субботам»

Киностудия "Ленфильм" завершила съемки фильма "Ганди молчал субботам" по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Руководит творческим процессом режиссер-дебютант Юрий Зайцев.

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Завязкой истории становится личная трагедия 16-летнего Мота, чье взросление совпадает с уходом отца из семьи. Герой бунтует против развода родителей и приводит домой бездомную Лизу, роль которой исполнила Дарья Екамасова. Главного героя воплощает Марк Эйдельштейн, получивший славу "русского Тимоти Шаламе".

Съемки проходили на Васильевском и Петроградском островах. Но также многие сцены фильма снимали в непарадных местах города: на окраинах, заброшках и в подземных переходах. В одном из таких подземных тоннелей Выборгской стороны Петербурга и раскинулась рабочая площадка в финальный день съемок. Здесь актеры сыграли первую встречу Мота и Лизы - то есть, перенеслись с конца истории в самое ее начало.

По сюжету героиня Дарьи Екамасовой много лет живет на улице и ждет возвращения своего сына, пропавшего более десяти лет назад. Женщина кинула все силы на поиски ребенка. Она продала квартиру и все свое имущество, но стала жертвой злоумышленников. С тех пор Лиза и сидит в подземном переходе на месте, где когда-то исчез ее сын. В руках бездомная держит белого плюшевого медведя - это все, что осталось у нее от ребенка. Единственная фраза, которую героиня повторяет на протяжении всей киноленты - "Ганди молчал по субботам".

Я п ы т а л а с ь и с с л е д о в а т ь с в о е г о п е р с о н а ж а и п о н я т ь , ч т о т а к о е п о т е р я р е б е н к а д л я ж е н щ и н ы . Э т о н е п р о х о д и т б е с с л е д н о . Я с ч и т а ю э т у р о л ь а б с о л ю т н ы м п о д а р к о м , п о с к о л ь к у в н е й п р а к т и ч е с к и н е т с л о в . В ы с т р а и в а т ь ц е п о ч к у в с е х в н у т р е н н и х ч у в с т в и п е р е ж и в а н и й л и ш ь н а о д н о й ф р а з е б ы л о о ч е н ь и н т е р е с н о , - д е л и т с я а к т р и с а .

Юрий Зайцев создает некий контраст. С одной стороны - бездомная и нищая Лиза, не мыслящая жизни без ребенка и готовая на все ради воссоединения с украденным сыном. С другой - родители Мота, которые несмотря на материальное благополучие, сами создают барьеры в общении с сыном из-за невозможности отказаться от своих эгоистических мотивов.

Ц е н т р а л ь н а я т е м а - э т о в н у т р е н н я я б е з д о м н о с т ь . Д а ж е н а х о д я с ь в ш и к а р н ы х у с л о в и я х и в б о л ь ш о й с е м ь е , к а ж у щ е й с я , н а п е р в ы й в з г л я д , с ч а с т л и в о й и б л а г о п о л у ч н о й , л ю д и м о г у т ч у в с т в о в а т ь с е б я в н е й б о л е е б е з д о м н о , ч е м т е , у к о г о д е й с т в и т е л ь н о н е т о п р е д е л е н н о г о м е с т а ж и т е л ь с т в а . Ч е р е з э т у и с т о р и ю я х о ч у с к а з а т ь о в а ж н о с т и с л ы ш а т ь д р у г д р у г а . О т с ю д а и н а з в а н и е ф и л ь м а . М о л ч а н и е и у м е н и е с л ы ш а т ь - д в а к а ч е с т в а , к о т о р ы е н е р а з р ы в н о с в я з а н ы д р у г с д р у г о м . И н о г д а , т о л ь к о п е р е с т а в г о в о р и т ь , в о з м о ж н о н а ч а т ь с л ы ш а т ь д р у г и х л ю д е й , - о б ъ я с н я е т Юрий Зайцев.

"Ганди молчал по субботам" - это не только семейная драма, но и тщательное исследование проблемы бездомности. Как подмечает Дарья Екамасова, таких людей можно разделить на две категории: тех, кто оказался на улице из-за зависимостей, и тех, кто остался без крова после страшных событий в жизни.

К о г д а п о г р у ж а е ш ь с я в к а к у ю - т о т е м у , н а ч и н а е ш ь е е к с е б е п р и т я г и в а т ь . Я п о с т о я н н о в с т р е ч а л а л ю д е й б е з о п р е д е л е н н о г о м е с т а ж и т е л ь с т в а н а у л и ц е . Б ы в а л о , б е з д о м н ы е з а х о д и л и к н а м н а с ъ е м о ч н у ю п л о щ а д к у , а и н о г д а я с т а л к и в а л а с ь с н и м и н а у л и ц а х П е т е р б у р г а . И п о р о й э т и л ю д и о к а з ы в а л и с ь о ч е н ь о б р а з о в а н н ы м и и о п р я т н ы м и . Я п ы т а л а с ь и з у ч и т ь и х п с и х о л о г и ч е с к у ю с т р у к т у р у . Э т о а б с о л ю т н о р а з н ы е л ю д и и с у д ь б ы , - р а с с к а з ы в а е т а к т р и с а .

Отдельное внимание в киноленте уделяется и детской беспризорности. Главный герой знакомится с Крис - юной девушкой, оставшейся без дома и попечения родителей. Эту роль исполнила Анастасия Красовская (она же играла младшего лейтенанта милиции в сериале "Слово пацана"). Роль небольшая, но для погружения в образ актриса все равно приложила немало усилий. Вместе с режиссером она отправилась в благотворительную организацию помощи бездомным людям. Там Анастасия смогла узнать все о том, как люди попадают на улицу, как выживают в суровых условиях. В один из дней удалось даже поработать волонтером на раздаче еды и напитков бездомным.

Н е к о т о р ы е д е т а л и я п е р е н и м а л а у л ю д е й , п о д е л и в ш и х с я с о м н о й с в о и м и и с т о р и я м и . Я п о з н а к о м и л а с ь с п а р н е м , к о т о р ы й в 1 7 л е т о к а з а л с я н а у л и ц е , и у в и д е л а у н е г о о г р о м н у ю с в я з к у и з к л ю ч е й о т в с е х п о д ъ е з д о в г о р о д а . Я с р а з у р а с с к а з а л а о б э т о м к о с т ю м е р а м , и п о э т о м у в к и н о у К р и с м о ж н о б у д е т у в и д е т ь т а к о й ж е а т р и б у т . М н е т а к ж е п р е д л а г а л и о щ у т и т ь б е з д о м н о с т ь в п о л н о й м е р е и п о ж и т ь н а у л и ц е , н о я п о д у м а л а , ч т о э т о н е н у ж н о . М н е х в а т и л о р а з г о в о р о в , - п р и з н а е т с я Анастасия Красовская.

Дебютный фильм Юрия Зайцева - это не просто история о трудном взрослении простого мальчика и распаде обычной семьи. Это возможность увидеть мир глазами подростка и понять, почему семейный разлад становится для него апокалипсисом, который превращается во внутреннюю бездомность - которая, порой, может затмить даже бездомность настоящую.