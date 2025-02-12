Стало известно, где пройдут съемки «Одиссеи» Кристофера Нолана

На юге Марокко, близ города Уарзазат, состоится часть съемок полнометражного художественного фильма "Одиссея" британского режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает информационный портал "360".

Масштабная картина по мотивам эпоса древнегреческого поэта Гомера будет сниматься в древнем укрепленном поселении (ксаре) Айт-Бен-Хадду, расположенном примерно в 30 км к западу от Уарзазата. Установка декораций с целью изображения античного города уже ведется полным ходом, отмечает сайт.

Айт-Бен-Хадду с 1987 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что Марокко станет одним из основных мест съемок фильма наряду с Великобританией и Италией. В "Одиссее" Нолана снимутся такие популярные актеры, как Мэтт Дэймон, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон, Том Холланд и ряд других.

Нолан - режиссер целого ряда всемирно известных фильмов, среди них - "Бэтмен: Начало" (2005), "Престиж" (2006), "Темный рыцарь" (2008), "Начало" (2010), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "Интерстеллар" (2014), "Дюнкерк" (2017), "Довод" (2020), "Оппенгеймер" (2023).

На состоявшейся в марте 2024 года 96-й церемонии вручения премии "Оскар" драма "Оппенгеймер" была признана лучшим фильмом года, а Нолан получил премию в категории "Лучший режиссер".

Место, где снимают блокбастеры

Западные киностудии нередко снимают фильмы в Марокко из-за наличия естественных декораций в виде старинных крепостей, древних городских кварталов и великолепных природных ландшафтов, прежде всего, на юге королевства.

Статус кинематографической столицы Марокко с давних пор удерживает Уарзазат. На его студиях было снято множество всемирно известных фильмов, среди которых "Лоуренс Аравийский", "Под покровом небес", "Мумия", "Гладиатор", "Гладиатор-2", "Царство небесное", "Вавилон", "Геркулес", "Жемчужина Нила", а также некоторые эпизоды популярного американского телесериала "Игра престолов".