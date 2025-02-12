В Узбекистане утвердили соглашение о совместном кинопроизводстве с РФ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области кинопроизводства. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства юстиции республики.

" У т в е р ж д е н о с о г л а ш е н и е о с о т р у д н и ч е с т в е в о б л а с т и с о в м е с т н о г о к и н о п р о и з в о д с т в а м е ж д у п р а в и т е л ь с т в а м и У з б е к и с т а н а и Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и . С о г л а ш е н и е п о д п и с а н о 2 7 м а я 2 0 2 4 г о д а в Т а ш к е н т е " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В республике ответственным за реализацию соглашения органом определено министерство культуры.

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 26-28 мая прошлого года провел несколько раундов переговоров с Мирзиёевым. Тогда было подписано 27 документов, касающихся сотрудничества в разных областях.

Соглашение о сотрудничестве в сфере кинопроизводства вводит понятие "фильмы совместного производства". Они признаются национальными фильмами как в России, так и в Узбекистане, и страны предоставляют им такие же преимущества, как национальным, по законодательству соответствующей стороны. Соглашением также регулируются правовые вопросы производства, экспорта и представления такой продукции на международных фестивалях.