В Узбекистане утвердили соглашение о совместном кинопроизводстве с РФ
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области кинопроизводства. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства юстиции республики.
"Утверждено соглашение о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства между правительствами Узбекистана и Российской Федерации. Соглашение подписано 27 мая 2024 года в Ташкенте", - говорится в сообщении.
В республике ответственным за реализацию соглашения органом определено министерство культуры.
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Узбекистан 26-28 мая прошлого года провел несколько раундов переговоров с Мирзиёевым. Тогда было подписано 27 документов, касающихся сотрудничества в разных областях.
Соглашение о сотрудничестве в сфере кинопроизводства вводит понятие "фильмы совместного производства". Они признаются национальными фильмами как в России, так и в Узбекистане, и страны предоставляют им такие же преимущества, как национальным, по законодательству соответствующей стороны. Соглашением также регулируются правовые вопросы производства, экспорта и представления такой продукции на международных фестивалях.