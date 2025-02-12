Зрители раскритиковали мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин»

11 февраля в стриминговом сервисе Netflix вышел мультфильм «Ведьмак: Сирены глубин». Лента основана на рассказе «Немного жертвенности» из «Меча Предназначения» и расскажет о князе Агловале, который влюбляется в сирену по имени Шъееназ. В этот момент люди начинают внезапно умирать около морских глубин — расследовать дело берётся Геральт из Ривии.

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Зрители уже успели посмотреть анимационную картину и составить о ней мнение. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила рейтинг «свежести» 44%. По словам некоторых пользователей, Netflix до сих пор не понимает, о чём вообще «Ведьмак».

Что пишут зрители о мультфильме «Ведьмак: Сирены глубин»: