Завершились съемки фильма «Легенды наших предков»

Кинокомпании ID Production и Red Pepper Film завершили съемки приключенческого фэнтези "Легенды наших предков".

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По заданию редакции репортер (Александр Яценко) отправляется в затерянное среди тайги селение. Там он узнает старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, мужчина внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист и его 12-летняя дочь, приехавшая к нему на каникулы из Москвы, соглашаются помочь и отправляются в края, до которых еще не доходила цивилизация.

Режиссер фильма Иван Соснин рассказал, что хотел сделать фильм не только развлекательным, но и просветительским. Россия - многокультурная страна, где проживает множество народностей со своими сказами и обычаями, с героями которых совсем не многие знакомы.

Основные персонажи легенд

Владыка леса Нюлэсмурт (Антон Кузнецов). Об этом герое создатели фильма узнали из книг историка и этнографа XIX века Ивана Николаевича Смирнова. С древних времен про лесного духа слагали былички, рассказы о встрече с неизвестной пугающей силой, в каждой из которых Владыка леса представал то мудрым и грозным, то наивным и добродушным.

Хранительница рек и озер Шишига (Наталья Павленкова). Шишигу нельзя назвать самым добродушным персонажем, она скорее вредит людям. В фильме решили показать зрителям, какой путь прошла Шишига, чтобы адаптироваться к современному миру. Первые истории о ней создатели "Легенд наших предков" также нашли в книгах историка Ивана Николаевича Смирнова.

Хозяин Уральских гор Нер-Ойка (Юрий Колокольников). Нер-Ойка - это мудрый, добрый, благосклонный к людям великан. Из сказаний народов Сибири его знают как Хозяина Уральских гор. Информацию о нем сценаристам помогли собрать научные сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок.

В ролях также Александра Бабаскина ("Танцуй, селедка!") и Марьяна Спивак ("Черное облако").

Режиссер - Иван Соснин ("Далекие близкие", "Иваново счастье", "Пришелец"), оператор - Иван Соломатин ("Далекие близкие"), художник-постановщик - Алексей Максимов ("Война Анны"), художник по гриму - Анастасия Селиверстова ("Союз спасения").

"Легенды наших предков" выйдут на киноэкраны весной 2025 года. Трейлер - тут.