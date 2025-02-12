Стала известна дата начала съемок фильма «Мстители: Секретные войны»

Как сообщают журналисты издания Deadline, съёмки фильма «Мстители: Секретные войны» стартуют летом 2026 года. Компания Marvel приступит к производству следующей части кинофраншизы сразу после премьеры «Мстителей: Судный день», которые выйдут в прокате в мае 2026-го.

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Обе ленты станут частью шестой фазы киновселенной Marvel. Главным злодеем обеих частей выступит Доктор Дум в исполнении Роберта Дауни-младшего, которому будут противостоять актуальные Мстители. В их состав точно войдут члены Фантастической четвёрки, Громовержцев и некоторые другие супергерои, включая Соколиного глаза в исполнении Джереми Реннера.

Премьера фильма «Мстители: Секретные войны» состоится 7 мая 2027 года.