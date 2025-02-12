Вышел трейлер нового фильма Люка Бессона

У нового фильма Люка Бессона, романтической комедии "Джун и Джон", вышел трейлер.

Главный герой - парень по имени Джон, он ведет обычную жизнь с монотонной рутиной, одним словом - скучно существует. Кроме того, сам он не только не прилагает никаких усилий, чтобы как-то изменить свою жизнь, а, напротив, делает так, чтобы все осталось прежним.

Однажды он встречает бесстрашную и лихую девушку по имени Джун, прекрасную и загадочную. Джон влюбляется, и наконец-то в его жизни появляется цель: любить Джун, любить любой ценой.

В ролях: Дон Скрибнер, Хони Лорен, Роберт Энрикес, Стивен Браун, Ивана Граховац, Майлс Крэнфорд, Джонатан Пикси, Райан Шус и другие.

В мировой прокат фильм "Джун и Джон" должен выйти 13 марта.