Начались съемки второго сезона сериала «Темная материя»

Стартовали съемки второго сезона научно-фантастического сериала "Темная материя". Фото первого съёмочного дня выложил писатель Блейк Крауч в соцсети.

Премьеру, которая состоялась в мае 2024 года, ждет новый сезон. Продолжение сериала о тайнах человеческого сознания и непредсказуемости желаний анонсировал стриминговый сервис Apple TV+, который отвечает за производство проекта.

Мини-сериалом из девяти эпизодов все и должно было закончиться, однако на фоне большой популярности первого сезона создатели решили продолжить картину.

По сюжету Физик Джейсон Дессен из Чикаго оказывается в альтернативной версии своей жизни. Чтобы вернуться к семье, он должен будет пройти через ряд параллельных реальностей и столкнуться с альтернативной версией самого себя.

Сериал "Темная материя", основан на одноименном романе Крауча, он также работал над первым сезоном сериала в качестве шоураннера. Ожидается, что к своим ролям вернутся многие актеры, которые принимали участие в съемках первого сезона: Джоэл Эдгертон ("Великий Гэтсби", "Король Англии"), Дженнифер Коннелли ("Игры разума", "Реквием по мечте"), Алиси Брага ("Я - легенда", "Потрошители"), Джимми Симпсон ("Зодиак", "Звездные войны: Бракованная партия"), Дайо Окенийи ("Восхождение", "Голодные игры") и другие.

Точной даты выхода серий второго сезона пока нет. Ожидается, что продолжение выйдет осенью 2025 или весной 2026 года.