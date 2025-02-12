Опубликован трейлер фильма «Мистер Бертон»

Трейлер фильма «Мистер Бёртон» (Mr. Burton) был обнародован 11 февраля 2025 года. Картина режиссера Марка Эванса представляет собой байопик Ричарда Бёртона. Зрители узнают, как бедный сын шахтера стал одним из величайших актеров, которых когда-либо знал мир, с помощью неожиданного наставника. Действие фильма начинается в валлийском городе Порт-Талбот в 1942 году.

© Кадр из фильма

Р и ч а р д Д ж е н к и н с ( Г а р р и Л о у т и ) ж и в е т к а к с в о е н р а в н ы й ш к о л ь н и к , о к а з а в ш и й с я м е ж д у д а в л е н и е м с в о е й н е б л а г о п о л у ч н о й с е м ь и , р а з р у ш и т е л ь н о й в о й н о й и с о б с т в е н н ы м и а м б и ц и я м и , - с о о б щ а е т с я в с и н о п с и с е . - О д н а к о п о я в л я е т с я н о в а я в о з м о ж н о с т ь , к о г д а п р и р о д н ы й т а л а н т Ричарда к актерству привлекает внимание его учителя Филипа Бертона (Тоби Джонс). Молодой человек начинает расцветать и учиться хорошим манера благодаря строгой опеке Филиппа и руководству доброй хозяйки Ма Смит (Лесли Мэнвилл). Но хотя мечта становится всё ближе, бремя прошлого рискует помешать Ричарду, и тогда он принимает необычное решение.

В картине также снялись Эйми-Ффион Эдвардс, Анайрин Барнард, Ханна Нью, Кэрис Боукэтт, Стеффан Родри, Ричард Элфин и др.

В британский прокат «Мистер Бёртон» выйдет 4 апреля.