Лучшие серии «Сватов»: топ самых смешных эпизодов сериала

«Сваты» — украинский комедийный сериал о противостоянии двух колоритных семейных пар. Деревенские жители Будько соревнуются с горожанами Ковалевыми за внимание внучки Жени и параллельно попадают в самые невероятные передряги. «Сватов» полюбили за нестандартный юмор, ярких героев и запоминающиеся фразы. Первый сезон шоу вышел в 2008 году, а последний увидел свет в 2021-м. «Лента.ру» публикует топ-18 лучших серий сериала «Сваты» — от самого первого эпизода до грандиозного финала.

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О чем сериал

Иван и Валентина (Валюха) Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) живут в деревне Кучугуры и не любят городской суеты. Ольга и Юрий Ковалевы (Людмила Артемьева и Анатолий Васильев) — представители городской интеллигенции, которые не понимают, как устроена сельская жизнь. У двух непохожих семей есть кое-что общее — любимая внучка Женя (Ульяна Иващенко).

В основу сюжета легло противостояние Будько и Ковалевых, которые пытаются воспитать внучку на свой лад. За семь сезонов вражда сватов переросла в крепкую дружбу, а Женя выросла, закончила университет и даже вышла замуж.

Изначально сюжет «Сватов» вращался вокруг Жени и ее бабушек и дедушек, но постепенно история обросла новыми колоритными героями. В третьем сезоне зрители познакомились с Митяем (Николай Добрынин) — обаятельным собутыльником Ивана Будько. В пятом сезоне к составу основных героев присоединился Александр Беркович или просто Сан Саныч (Александр Феклистов) — новый супруг Ольги Ковалевой.

1-й сезон, 1-я и 2-я серии

Когда вышла: 2008 год

Режиссер: Юрий Морозов

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.4 и 4.61

Длительность: 69 минут + 68 минут

О чем серия: семьи Ковалевых-старших и Будько борются друг с другом за внимание внучки Жени

Женя Ковалева (Ульяна Иващенко) — обычная пятилетняя девочка. Она занимается английским, хорошо разбирается в современных технологиях, а на вопрос «кем ты хочешь стать, когда вырастешь» уверенно отвечает — президентом (или, в крайнем случае, его женой). Родители Жени собираются в отпуск в Италию и ищут того, кто бы мог присмотреть за дочкой.

Естественно, в процессе поисков происходит путаница — под одной крышей собираются сразу две пары бабушек и дедушек. Машины (Инна Королева) родители — типичные сельские жители, а родители Максима (Денис Роднянский) — представители городской интеллигенции.

Проводив детей за порог, бабушки и дедушки начинают соперничество за внимание Жени. Каждый из них знает, как нужно воспитывать внучку — методы сватов кардинально отличаются друг от друга.

Изначально «Сваты» не должны были стать полноценным сериалом. Первый сезон сериала — это двухчасовой телефильм, состоящий из двух эпизодов

3-й сезон, 1-я серия



Когда вышла: 2009 год

Режиссеры: Эдуард Радзюкевич и Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 6.9 и 4.72

Длительность: 50 минут

О чем серия: Ковалевы впервые приезжают в деревню, где живут Будько

Родители Жени (София Стеценко) уезжают в Голландию и отправляют девочку в деревню к бабушке и дедушке. Будько очень рады приезду любимой внучки, но семейная идиллия рушится, когда в деревню приезжают старшие Ковалевы. Городские интеллигенты планируют подготовить Женю к поступлению в лицей.

Ковалевы не представляют себе, как устроена сельская жизнь, а Будько не торопятся просвещать гостей. Наоборот, они устраивают городским настоящую проверку на прочность.

Кстати, именно в этой серии впервые появляется колоритный друг Ивана Будько — Дмитрий Буханкин или просто Митяй (Николай Добрынин).

3-й сезон, 3-я серия

Когда вышла: 2009 год

Режиссеры: Эдуард Радзюкевич и Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.6 и 4.7

Длительность: 47 минут

О чем серия: сваты пытаются отказаться от вредных привычек

Деревенский мальчик по имени Леха (Александр Невзоров) пытается впечатлить Женю — предлагает своей новой подруге сигарету. О случившемся быстро узнают женины бабушки и дедушки — Лехе запрещают общаться с девочкой.

Чтобы не подавать Жене дурной пример, Будько и Ковалевы решают отказаться от своих вредных привычек: Ольга бросает курить, Иван отказывается и от сигарет, и от алкоголя, а Валентина пытается не есть после шести.

Несмотря на старания бабушек и дедушек, Женя скучает по своему новому другу. В итоге дети тайком встречаются и отправляются в самодельный планетарий, который построил Леха.

3-й сезон, 7-я серия

Когда вышла: 2009 год

Режиссеры: Эдуард Радзюкевич и Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.4 и 4.69

Длительность: 47 минут

О чем серия: Юрий не хочет выставлять зачет по блату, а Иван пытается его переубедить

В гости к Митяю приезжает его сын от первого брака Андрей (Дмитрий Сова). Андрей планирует свадьбу и собирается устроить в деревне настоящее торжество.

Правда есть проблема: Андрей — нерадивый студент, который в шестой раз не может закрыть сессию. Строгим профессором, который экзаменует жениха, оказывается Юрий Ковалев. Более того, дата пересдачи, которую он назначает, совпадает с датой свадьбы Андрея.

Узнав о проблеме Буханкина-младшего, Иван решает ему помочь и договориться с экзаменатором — естественно, не за просто так. Однако Юрий не готов выполнить просьбу свата и пойти на уступки.

3-й сезон, 9-я серия

Когда вышла: 2009 год

Режиссеры: Эдуард Радзюкевич и Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.4 и 4.69

Длительность: 52 минуты

О чем серия: Ковалевы окончательно проникаются деревенской жизнью, а Женя пытается поступить в лицей

Ковалевы решает окончательно переехать в деревню и обзавестись собственным жильем. Иван вызывается помочь сватам — у него как раз есть интересная история про каждый дом в деревне.

Пока взрослые занимаются изучением деревни, Женя готовится к поступлению в лицей — вступительные испытания уже завтра. Будько и Ковалевы бросают все силы на помощь внучке: возможно, связи помогут Жене попасть в лицей без экзаменов.

4-й сезон, 1-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.0 и 4.67

Длительность: 52 минуты

О чем серия: сваты знакомятся со всеми прелестями турецкого all inclusive

События происходят через год после финала третьего сезона. Сваты прилетают на отдых в Турцию, чтобы наконец повидаться с любимой внучкой. Будько следят за поведением Ковалевых и быстро замечают неладное.

Иван и Валюха проводят собственное расследование и узнают страшную правду: оказывается, Ольга и Юрий развелись. Находчивые Будько не планируют отчаиваться и быстро берут личную жизнь сватов в свои руки.

4-й сезон, 5-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.6 и 4.64

Длительность: 52 минуты

О чем серия: Ольга ревнует Юрия к одной из постоялиц отеля, а Валентина узнает о сетевом маркетинге

Ковалевы и Будько пытаются удержать на плаву свой новый бизнес — недавно открывшийся отель. Валентина с головой погружается в мир сетевого маркетинга, а Юрий примеряет на себя роль экскурсовода.

Образованный гид Ковалев быстро привлекает внимание противоположного пола. Одна сотрудниц косметической компании Kary May, отдыхающая в отеле, начинает оказывать Юрию знаки внимания — такой поворот событий совершенно не радует его бывшую жену. Ревнивая Ольга решает проследить за Юрием.

4-й сезон, 7-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.1 и 4.68

Длительность: 50 минут

О чем серия: сватов навещают родители Ольги, а Юрий пытается заново произвести на них впечатление

Ольга и Юрий готовы вновь сойтись, только вот окружающим об этом знать совершенно необязательно. Ковалевы начинают тайно встречаться — их отношения постепенно налаживаются.

Хрупкую идиллию портит приезд Людмилы Степановны (Ольга Аросева) и Николая Николаевича (Владимир Зельдин) Котеевых — родители Ольги знают о расставании Ковалевых и не намерены прощать Юрия. Чтобы заново завоевать доверие тещи и тестя, Юрий решается на отчаянный поступок.

4-й сезон, 8-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.2 и 4.67

Длительность: 52 минуты

О чем серия: мальчишник Юрия проходит веселей, чем было запланировано

Ковалевы готовятся вновь стать мужем и женой. Женщины уезжают в город за покупками, а мужчины собираются устроить Юрию незабываемый мальчишник.

Мероприятие получается по-настоящему крышесносным — на утро никто из гостей не может вспомнить, как прошел праздник. Хуже всего то, что в какой-то момент Юрий потерял обручальные кольца. Чтобы исправить ситуацию, участникам мальчишника придется восстановить все события прошедшей ночи.

Одна из самых смешных серий за всю историю «Сватов».

4-й сезон, 14-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.2 и 4.66

Длительность: 52 минуты

О чем серия: сваты участвуют в конкурсе отелей и помогают своей бывшей сопернице Ларисе

Бизнес Ковалевых-Будько идет в гору — чтобы победить в престижном конкурсе мини-отелей, им нужно снять видеоролик про свою гостиницу. В процессе съемок выясняется страшное: завтра в дом, который сваты переоборудовали в отель, вернется его настоящий хозяин.

Параллельно с этим герои решают помочь своей конкурентке Ларисе (Олеся Железняк), которая вот-вот потеряет имущество из-за долгов. Чтобы срочно раздобыть крупную сумму, Иван решает обыграть профессионального картежника и обращается за помощью к коллеге Юрия Сан Санычу (Александр Феклистов).

Сцена с Митяем, который покоряет казино — один из самых ярких моментов этого сезона (а может, и всего сериала).

4-й сезон, 15-я серия

Когда вышла: 2010 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.4 и 4.65

Длительность: 50 минут

О чем серия: пока сваты пытаются добраться до конкурса отелей, Митяй налаживает отношения с Ларисой

Ковалевы, Будько и их любимая внучка вылетают в Грецию, где вот-вот начнется гостиничная конференция. Погодные условиях вносят в полет коррективы — и вот сваты и Женя пытаются пережить день в пустынном аэропорту.

В это же время Митяй, который стал временным управляющим отеля Ковалевых-Будько, хочет произвести впечатление на Ларису. Оказывается, женщина скоро будет отмечать день рождения. Узнав об этом, Митяй решается на хитрость — сообщает Ларисе, что празднует свои именины в этот же день.

Чтобы порадовать друг друга, Митяй и Лариса готовятся расстаться с самым дорогим, что у них есть.

5-й сезон, 3-я серия

Когда вышла: 2011 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.7 и 4.64

Длительность: 52 минуты

О чем серия: сваты пытаются перевоспитать Машу и Максима и наладить контакт с повзрослевшей Женей

После финала четвертого сезона прошло восемь лет. Родители Жени (Анна Кошмал) вернулись домой, а сама девочка повзрослела и превратилась в дерзкую готку. В семье Ковалевых-младших царит настоящий раздрай — перевоспитанием своих детей и внуков вновь занимаются супруги Будько и Ольга Ковалева (по сюжету, Юрий Ковалев ушел из жизни между событиями 4-го и 5-го сезонов).

Сваты воспитывают Машу и Максима: запрещают им ходить по ресторанам и заставляют следить за хозяйством. Родители Жени, в свою очередь, пытаются контролировать дочь — под запрет попадают тусовки и встречи с друзьями.

Уставшая от вечных конфликтов Женя задумала обмануть мать и отца. Узнав о случившемся, сваты решают вернуть доверие внучки — для этого они готовы на любые, даже самые радикальные, меры.

5-й сезон, 5-я серия

Когда вышла: 2011 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.1 и 4.57

Длительность: 52 минуты

О чем серия: Ольга Ковалева пытается воспитывать внуков

Маша и Максим уезжают в импровизированный отпуск, а Будько вместе с Женей и двойняшками Никитой (Константин Чернокрылюк) и Викой (Анна Полищук) приезжают в дом Ольги Ковалевой.

Ольга уверена, что знает, как правильно воспитывать младших внука и внучку: их нужно окружить заботой, ничего не запрещать и ни в коем случае не ругать. Поначалу метод старшей Ковалевой работает, но вскоре становится понятно, что баловство не идет детям на пользу.

«Новогодние сваты»

Когда вышла: 2011 год

Режиссер: Евгений Бедарев

Рейтинг IMDb и MyShows: 5.0 и 4.47

Длительность: 97 минут

О чем серия: новогодний мюзикл во вселенной «Сватов»

Маленькая Женя и старшие Ковалевы приезжают в гости к Будько, чтобы вместе отпраздновать Новый год. Естественно, семейный праздник не может пройти спокойно.

Из-за сильного снегопада и проблем на дорогах в деревне Кучугуры застревают звезды отечественного шоу-бизнеса. Корпоративы по всей стране находятся под угрозой срыва, и сватам приходится брать ситуацию в свои руки.

В итоге на праздник в Кучугурах собирается максимально неожиданная компания: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Жанна Фриске и многие-многие другие…

6-й сезон, 9-я серия

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.7 и 4.61

Длительность: 52 минуты

О чем серия: сваты отправляются на турбазу

Дружная семья Будько-Ковалевых-Берковичей отправляется на туристическую базу, чтобы провести там настоящий тимбилдинг.

По случайному стечению обстоятельств, тимбилдинг проходит на месте юбилейного слета турклуба «Романтика». По еще более случайному стечению обстоятельств, этим турклубом руководит Сан Саныч — новый муж Ольги.

6-й сезон, 11-я серия

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.3 и 4.64

Длительность: 52 минуты

О чем серия: первое сентября в семье Будько-Ковалевых-Берковичей

Наступает первое сентября. Двойняшки Никита и Вика идут в школу, а Женя, поступившая в институт, привыкает к студенческой жизни. Повзрослевшую Ковалеву ждут новые знакомства, тараканы в общежитии и практически полная самостоятельность. Хорошо, что любимые бабушки и дедушка всегда рядом и готовы помочь.

Пока дети приступают к учебе, Иван Будько ведет настоящее расследование. В его доме произошел пожар, и мужчина собирается выяснить, кто же виноват в случившемся. В расследовании Ивану поможет старая куртка — похоже, поджигатель потерял ее на месте преступления.

7-й сезон, 9-я серия

Когда вышла: 2021 год

Режиссер: Андрей Яковлев

Рейтинг IMDb и MyShows: 5.8 и 4.53

Длительность: 45 минут

О чем серия: финальный эпизод «Сватов» и свадьба Жени Ковалевой

Женя окончательно выросла и готовится выйти замуж за своего молодого человека — англичанина Джека (Андрей Бирин). На протяжении сезона сваты помогали любимой внучке справляться со всеми невзгодами, успели посетить Грузию и Белоруссию и познакомиться с родителями жениха.

Свадьба Жени — особенно важный праздник для всей семьи Будько-Ковалевых-Берковичей. Сваты собираются за большим столом, чтобы проводить Женю во взрослую жизнь, а параллельно вспоминают о том, как много приключений пережили вместе.

Финал «Сватов» получился одновременно трогательным и по-домашнему уютным.