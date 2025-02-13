Топ-15 лучших тайских лакорнов

Лакорн — это особый формат телесериалов родом из Таиланда. Лакорны, как и дорамы, чаще всего рассказывают довольно клишированные, но очень трогательные истории о поиске любви. Есть среди тайских шоу и яркие представители других жанров: запутанные детективы и напряженные триллеры. «Лента.ру» рассказывает, что нужно знать о тайских сериалах, а также публикует топ-15 лучших лакорнов, которые помогут погрузиться в этот формат.

© кадр из сериала «Глупая любовь»

Что такое лакорны

Лакорнами любовная линия, а игра актеров может показаться гипертрофированной.

Несмотря на то что лакорн — это разновидность дорамы, этот формат имеет свои национальные особенности.

Особенности лакорнов

Яркая любовная линия — герои лакорнов особенно часто попадают в любовные треугольники и заключают фиктивные браки. Главных героинь тут похищают и выдают замуж против воли, а главных героев перевоспитывают и женят на простых, но добрых девушках.

Эмоциональность — для лакорнов характерна гипертрофированная актерская игра и драматичные сюжетные повороты. Герои без конца ссорятся, мирятся, ругаются и признаются в любви.

Национальный колорит — на экране можно увидеть тайскую природу, традиционные одежды и местные традиции. Отдельное внимание в лакорнах уделяют мистической составляющей: герои часто взаимодействуют с духами, призраками и прочими сверхъестественными сущностями.

Яркий визуальный ряд — помимо красочных национальных костюмов, на экране можно увидеть разнообразные тайские пейзажи. Декорации в лакорнах всегда выглядят особенно богато, а актеры больше напоминают моделей, чем обычных людей.

Увеличенный хронометраж — длительность одного эпизода лакорна часто сопоставима с полноценным полнометражным фильмом.

Топ-15 лакорнов: список лучших

«Волны жизни»

Год выхода: 2017

Оригинальное название: Kleun Cheewit

Жанр: мелодрама

Сколько серий: 15

Длительность одной серии: 1 час 50 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 8.0

В главных ролях: Прин Супарат, Урассая Спербунд, Налинтхип Сакулонгумпай, Нуттанича Дунгваттанаванич

Молодая и успешная актриса Джи (Урассая Спербунд) страдает от нападок отчима. Новый супруг матери неровно дышит к падчерице: каждый раз, когда мужчина остается наедине с девушкой, он пытается ей овладеть.

Однажды отчим Джи заходит слишком далеко и накачивает ее запрещенными веществами. К счастью, напуганной девушке удается сбежать. Однако Джи почти не контролирует себя — в замутненном сознании она попадает в аварию.

Случайной жертвой молодой актрисы становится невеста успешного адвоката Сатхита (Прин Супарат). Он начинает собирать улики, чтобы отомстить Джи, но расследование идет не по плану.

«Мой законный муж»

Год выхода: 2020

Оригинальное название: My Husband-in-Law

Жанр: мелодрама, комедия

Сколько серий: 15

Длительность одной серии: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 7.2

В главных ролях: Ниттха Йираюнгюрн, Прин Супарат, Рачвин Вонгвирия, Напат Киаткванкул

Мэй (Ниттха Йираюнгюрн) — скромная, обаятельная и трудолюбивая девушка. Она живет вместе с лучшей подругой своей матери и ее сыном Тиеном (Прин Супарат), в которого уже давно влюблена. Правда ловелас Тиен видит в подруге младшую сестру, но никак не романтический интерес.

Ситуация резко меняется, когда Тиен попадает в передрягу — в него влюбляется жена влиятельного бандита, а мафиозный главарь собирается устранить конкурента.

Мать Тиена понимает: отвести подозрения от юноши может только фиктивный брак. Она предлагает Мэй выйти замуж за ее сына, и девушка с радостью соглашается. Тиен все еще не испытывает к Мэй романтический чувств, но она верит, что сможет это изменить.

«Предназначенные судьбой»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Likit Ruk / The Crown Princess

Жанр: мелодрама, боевик, драма

Сколько серий: 12

Длительность одной серии: 1 час 50 минут

Рейтинг MyShows и IMDb: 4.23 и 7.4

В главных ролях: Урассая Спербунд, Надеч Кугимия, Мэттью Дин, Петер Корп Дюрендаль

Алиса (Урассая Спербунд) — принцесса небольшой европейской страны. Когда ее страну сотрясает государственный переворот, наследница трона вынужденно сбегает в Таиланд. Охрану Алисы поручают лейтенанту Давину (Надеч Кугимия) — тайскому моряку, который верит в любовь, несмотря на тяжелое прошлое.

Чтобы избавиться от ненужных подозрений, Алиса и Давин заключают фиктивный брак. Постепенно принцесса и моряк понимают, что их союз перестает быть простой формальностью — в него вмешиваются искренние чувства.

Двое совершенно разных людей пытаются удержать хрупкое ощущение счастья. Рано или поздно Алисе придется вернуться в родное королевство, но пока об этом можно не переживать.

«Невеста поневоле»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Jao Sao Jum Yorm

Жанр: мелодрама

Сколько серий: 16

Длительность одной серии: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 7.8

В главных ролях: Фонтхип Ватчаратракул и Мик Тхонграя

Мэйсарин (Фонтхип Ватчаратракул) — богатая наследница и настоящая светская львица, а Катдэн (Мик Тхонграя) — известный бизнесмен. На первый взгляд у двух молодых людей нет практически ничего общего. Правда, и Мэйсарин, и Катдэна почему-то бросили прямо накануне свадьбы.

Шокированные случившемся, мужчина и девушка проводят вместе ночь, но их похождения тут же попадают в прессу. Чтобы сохранить свою репутацию, Мэйсарин и Катдэн решаются на необычную авантюру. Они заключат брак и будут вместе выяснять, почему избранники бросили их у алтаря.

«Розовый грех»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Tra Barb See Chompoo

Жанр: мелодрама

Сколько серий: 24

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.7

В главных ролях: Наваш Пхупантачси и Налинтхип Сакулонгумпай

Патсакорн или просто Пит (Наваш Пхупантачси) — добродушный парень, который тяжело переживает уход любимой матери. Однажды он знакомится с очаровательной Киу (Налинтхип Сакулонгумпай), и его жизнь вновь обретает краски.

Влюбленный юноша уже мечтает о счастливом будущем, когда отец знакомит Пита со своей новой избранницей. Оказывается, у невесты отца есть дочь — и это его горячо любимая Киу.

Шокированный юноша не может смириться с такой несправедливостью. Пит понимает, что мать и дочь объединились, чтобы завладеть домом его семьи, и вступает в настоящую войну с алчными женщинами.

«Спасение из тайской пещеры»

Год выхода: 2022

Оригинальное название: Thai Cave Rescue

Жанр: триллер, биографическая драма

Сколько серий: 6

Длительность одной серии: от 50 минут до 1 часа 20 минут

Рейтинг MyShows и IMDb: 4.5 и 7.8

В главных ролях: Тханет Варакулнукрох, Бим Прапанкорн, Пратя Патонг и другие

Напряженный триллер от Netflix. В основу сюжета легла реальная история, которая произошла в Таиланде летом 2018 года.

Подростки из тайской футбольной команды «Дикие кабаны» отправляются на экскурсию вместе со своим тренером. Прогулка по пещере Тхамлуанг превращается в настоящую катастрофу — из-за сильного тропического ливня уровень воды поднимается настолько, что перекрывает выход из ущелья.

Двенадцать мальчиков и их преподаватель оказываются заложниками подземелья. Пока спасатели со всего мира пытаются вызволить юных футболистов из заточения, подростки пытаются выжить под землей.

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Hua Jai Sila

Жанр: мелодрама

Сколько серий: 27

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 7.9

В главных ролях: Тханапоб Лиратанакачорн, Нопджира Лерккаджорннамку, Ваттанаджинда Сирапан

Тор (Тханапоб Лиратанакачорн) — сын влиятельного бизнесмена и проститутки. Он вырос в отцовском доме, где ежедневно сталкивался с нападками мачехи и сводного брата.

Единственным близким человеком для Тора была подруга по имени Мингта (Нопджира Лерккаджорннамку) — ее семья точно так же унижала девушку. После того как мачеха Тора попыталась лишить его жизни, юноша решил сбежать.

Тор взял себе другое имя и начал новую жизнь. Теперь он сутенер Сила, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить своим обидчикам. Сила разработал по-настоящему жестокий план, который не изменит даже встреча с дорогой подругой детства.

«46 дней» / «Сорвать свадьбу за 46 дней»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: 46 Days

Жанр: мелодрама, комедия

Сколько серий: 18

Длительность одной серии: 43 минуты

Рейтинг MyShows и IMDb: 3.63 и 8.7

В главных ролях: Пимчанок Лывисадпайбул, Чанон Сантинаторнкул, Лапассалан Йиравечсунторнкул

Во время одной из трансляций фанаты поймали блогершу Инь Инь (Пимчанок Лывисадпайбул) на лжи. Карьера девушки висит на волоске, и она готова на все, чтобы вернуть любовь аудитории.

Одновременно с этим Инь Инь пытается наладить личную жизнь своей подруги Нойны (Лапассалан Йиравечсунторнкул), которая одолжила ей крупную сумму. Нойна мечтает выйти замуж, и блогерша находит для нее идеального кандидата — успешного доктора Корна (Чанон Сантинаторнкул). У Корна есть всего один недостаток: через 46 дней он женится на другой.

Предстоящее замужество Корна не пугает подруг. Они знают, что невеста доктора скрывает какую-то страшную тайну, и собираются ее раскрыть, чтобы расстроить свадьбу. На воплощение дерзкого плана у Инь Инь и Нойны есть всего полтора месяца.

«Красавчик ковбой»

Год выхода: 2016

Оригинальное название: U-Prince: The Handsome Cowboy

Жанр: мелодрама, драма

Сколько серий: 8

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.0

В главных ролях: Путтичай Касетсин, Эстер Суприлила, Коравит Бунсри

Красавчик и ловелас Сибит (Путтичай Касетсин) учится в одном из лучших университетов Таиланда и ни в чем себе не отказывает. На одной из вечеринок он встречает обаятельную Прикканг (Эстер Суприлила) и начинает с ней флиртовать. Новая знакомая грубо отшивает Сибита, потому что тот не признал в ней подругу детства.

Расстроенная Прикканг сильно напивается. О выходках девушки узнает ее влиятельный отец. Он отправляет дочь на перевоспитание: теперь Прикканг предстоит провести какое-то время на ферме под присмотром Сибита. Пока девушка привыкает к сельской жизни, парень пытается заново завоевать ее расположение.

«Обстоятельства смерти»

Год выхода: 2020

Оригинальное название: Manner of Death

Жанр: криминальный детектив, триллер, мелодрама

Сколько серий: 14

Длительность одной серии: 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.9

В главных ролях: Пакорн Тханасриванитчай, Наттапол Дилокнаварит, Сапол Ассавамунконг

Судмедэксперт Баннакит (Пакорн Тханасриванитчай) возвращается в родной город и устраивается на работу в местную больницу. Однажды он проводит вскрытие тела молодой учительницы по имени Джейн. Следствие уверено, что девушка добровольно ушла из жизни, однако опытный Баннакит быстро понимает, что на Джейн было совершено покушение.

Внезапное открытие Баннакита приводит к серьезным последствиям. Сначала неизвестные угрожают доктору и требуют изменить отчет о вскрытии, а позже один из его близких друзей бесследно исчезает. Мужчина начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за всеми преступлениями.

«Шпионка поневоле»

Год выхода: 2019

Оригинальное название: Kao Waan Hai Noo Pen Sai Lub

Жанр: комедийный боевик, мелодрама

Сколько серий: 18

Длительность одной серии: 1 час 50 минут

Рейтинг MyShows и IMDb: 4.21 и 7.6

В главных ролях: Супассара Тханачарт, Варинторн Панхакарн, Парит Тхимтхонг, Танакорн Посаянонит Тхимтхонг, Танакорн Посаянон

Молодая и дерзкая Суам (Супассара Тханачарт), живущая в трущобах, попадает в очередную передрягу: девушку обвиняют в краже, которой та не совершала. К счастью, на ее защиту встает полицейский Данурут (Варинторн Панхакарн). Суам сразу же влюбляется в своего спасителя, но судьба разводит героев.

В следующий раз молодые встречаются уже при совсем иных обстоятельствах. Данурута подозревают в сговоре с мафией, а Суам должна стать шпионкой полиции и собрать компромат на давнего знакомого.

«Девушка из ниоткуда»

Год выхода: 2018

Оригинальное название: Girl from Nowhere

Жанр: фэнтези, криминальный триллер, детектив, ужасы

Сколько серий: 21 (2 сезона)

Длительность одной серии: 45-60 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 7.6

В главных ролях: Чича Аматаякул, Трис Рен, Наоми Амантэ, Рич Тин

Странная школьница по имени Нанно (Чича Аматаякул) постоянно меняет учебные заведения. Девочка просто одержима борьбой с несправедливостью, царящей в местных частных школах. Стоит Нанно попасть в новый класс, как она начинает раскрывать чужие грязные секреты: как учеников, так и учителей.

Девочка изобретательно врет и провоцирует окружающих, чтобы докопаться до неприятной правды. Ее методы выглядят весьма нестандартно, зато приносят свои плоды.

Первый сезон шоу вышел на тайском телеканле GMM в 2018 году. Второй сезон увидел свет три года спустя — продолжение истории Нанно показали на Netflix.

«Сверкающая жемчужина»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Praomook

Жанр: мелодрама

Сколько серий: 15

Длительность одной серии: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.0

В главных ролях: Налинтхип Сакулонгумпай, Наваш Пхупантачси, Якапан Путтха, Ранчрави Уакулварават

Чтобы расплатиться с долгами отца, молодая Праомук (Налинтхип Сакулонгумпай) подрабатывает диджеем в ночном клубе. Именно там она встречает высокомерного юношу по имени Чаланторн (Наваш Пхупантачси). Чаланторн скептически относится к работнице ночного клуба и считает девушку легкомысленной. Короткий разговор быстро перерастает в настоящий конфликт.

Кажется, что пути Праомук и Чаланторна навсегда разошлись. Однако вскоре девушка получает заманчивое предложение от отцовских друзей: они покроют долги семьи Праомук в обмен на брак с их сыном. Естественно, женихом оказывается тот самый надменный парень из клуба. Потенциальный жених всеми силами отговаривает Праомук от брака, но та не намерена отступать — она выйдет за Чаланторна только для того, чтобы его позлить.

«Цветочки после ягодок»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: F4 Thailand: Boys Over Flowers

Жанр: мелодрама, комедия

Сколько серий: 16

Длительность одной серии: 1 час

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.8

В главных ролях: Тонтаван Тантивеякул, Вачиравит Чивари, Йирават Сутиванисак, Метавин Опас-иамкайорн

Горя (Тонтаван Тантивеякул) — девушка из обычной небогатой семьи. Она отлично сдала экзамены и смогла поступить в престижную школу, где учатся только дети богачей. Главные звезды школы — четыре наглых парня из группы F4. Избалованные юноши постоянно задирают простушку Горю, но она смело дает им отпор.

Постепенно негласный лидер четверки по имени Там (Вачиравит Чивари) проникается симпатией к дерзкой школьнице. А вот Горе Там совершенно не нравится — она уже давно влюблена в его лучшего друга.

«Не я»

Год выхода: 2021

Оригинальное название: Not Me

Жанр: 2021

Сколько серий: 14

Длительность одной серии: 45

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.8

В главных ролях: Аттхапхан Пхунсават, Юмпол Адулкиттипорн, Канапхан Пуйтракул, Танутчай Вийитвонгтонг

Парень по имени Вайт (Аттхапхан Пхунсават) возвращается в Бангкок, где уже долгое время живет его брат-близнец Блэк (тоже Аттхапхан Пхунсават). Там герой узнает, что его брат стал жертвой жестокого нападения и уже некоторое время находится в коме. Похоже, за покушением стоит кто-то из близких друзей Блэка.

Чтобы выяснить, что произошло с родственником на самом деле, Вайт примеряет на себя личность Блэка и внедряется в банду мотоциклистов, в которой тот состоял.

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